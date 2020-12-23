Лавров вернул Боснии и Герцеговине подаренную ему украинскую икону из Луганска

Борис Бондарь Общество 21:24, 23.12.2020 Обновлено: 21:49, 23.12.2020

Министерство иностранных дел РФ передало в посольство Боснии и Герцеговины в Москве икону, которую российскому министру Сергею Лаврову подарили в Сараево.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию из МИД РФ. Ценность подарил главе российского внешнеполитического ведомства председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 14 декабря.

"23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", – отметили в МИД РФ.

Напомним, министерство Культуры Украины заявило, что икона XVIII века, подаренная Лаврову Додиком, является собственностью государства Украина. Об этом свидетельствует печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы на обратной стороне реликвии.

После того, как стало известно происхождение иконы, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в МИД республики ноту с требованием вернуть реликвию Украине.

Прокуратура республики, в свою очередь, возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 300-летнюю икону, вероятно, вывезенную с оккупированного Донбасса, Лаврову презентовали 14 декабря.

В МИД РФ заявили: изображение будет возвращено дарителям для уточнения его истории по линии Интерпола.

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