"Лавров предложил выпить водки": Климкин рассказал о неожиданном повороте во время переговоров

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который уходит в отставку, рассказал, что глава российского МИД Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал выпить водки перед началом заседания.

Воспоминаниями о тяжелой встрече, которая длилась 18,5 часов, поделился он в эфире телеканала "СТБ". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по словам Климкина, Лавров позвал его, а также коллег из Франции и Германии в отдельную комнату, заказал бутылку водки "Беловежская" и предложил начать переговоры с выпивки.

Сергей Лавров cont.ws

"На меня так смотрит Лоран Фабиус, французский министр и говорит: можно пить? Я говорю, ну как-то так, ну нальем, поскольку сейчас переговоры... Немецкий министр Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас федеральный президент, тоже на меня смотрит с другого угла: можно это пить? Я ему киваю, ну там, соответственно. Но Лавров всем своим видом показывал, что "Я здесь не главный". Мы его начали сразу прессовать втроем – вот идите к Путину", – рассказал Климкин.

Павел Климкин LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин объявил, что уходит в отставку и идет в политику.

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