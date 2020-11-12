Лавров выдал, что Навального могли отравить по пути в Германию или уже там

Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить "Новичком" в Германии или даже в самолете, на котором его эвакуировали из Омска в Берлин.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным журналистам, пишет российский Forbes. Он также анонсировал ответные санкции против руководителей аппаратов глав Германии и Франции в связи с делом Навального.

"У нас есть все основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в "Шарите", – сказал российский министр.

Он отметил, что в клинике отравляющих веществ в организме политика не обнаружили, их выявили в лаборатории немецких вооруженных сил.

Лавров уточнил, что РФ уже приняла решение о зеркальных мерах против Франции и Германии в деле об отравлении российского оппозиционера, о них скоро сообщат Берлину и Парижу.

Глава российского МИД назвал Германию "лидером нового обострения в отношениях с Россией", а также сообщил, что по поводу Навального "есть почва для серьезного непонимания".

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