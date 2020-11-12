Лавров выдал, что Навального могли отравить по пути в Германию или уже там
Российского оппозиционера отравили 20 августа
Из России в состоянии искусственной комы его направили в Германию
В середине сентября Алексея Навального выписали из клиники "Шарите" в Берлине
Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить "Новичком" в Германии или даже в самолете, на котором его эвакуировали из Омска в Берлин.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным журналистам, пишет российский Forbes. Он также анонсировал ответные санкции против руководителей аппаратов глав Германии и Франции в связи с делом Навального.
"У нас есть все основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в "Шарите", – сказал российский министр.
Он отметил, что в клинике отравляющих веществ в организме политика не обнаружили, их выявили в лаборатории немецких вооруженных сил.
Лавров уточнил, что РФ уже приняла решение о зеркальных мерах против Франции и Германии в деле об отравлении российского оппозиционера, о них скоро сообщат Берлину и Парижу.
Глава российского МИД назвал Германию "лидером нового обострения в отношениях с Россией", а также сообщил, что по поводу Навального "есть почва для серьезного непонимания".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский оппозиционер был отравлен 20 августа. Из России его направили в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз обязательно введет против России санкции, если ОЗХО подтвердит данные об отравлении Навального "Новичком".
Организация проверила выводы, сделанные экспертами в Германии, Швеции и Франции, и подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.
Напомним, 14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению оппозиционера.
15 октября ЕС ввел в действие санкции против шести россиян.
Германия и Франция стали инициаторами пакета санкций против России. Великобритания и Нидерланды полностью поддержали их требования.
Навальный заявил, что уверен в том, что его отравление было организовано с подачи президента РФ Владимира Путина.