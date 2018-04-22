Латынина рассказала, что ждет "путинскую" церковь в Украине

Украинская православная церковь Московского патриархата серьезно обеднеет, если Киев все же создаст единую церковь в стране.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила российская журналистка Юлия Латынина, отметив, что Украине хочет добиться автокефалии православной церкви из-за того, что УПЦ МП подчинена Русской православной церкви.

"А вы чего хотели? Чтобы Украина оставалась в путинской церкви? Это же церковь не православная, она путинская. Она просто тупо выполняет задачи идеологического отдела ЦК. Собственно, она, в принципе, всегда так делала – церковь, – с того момента, когда она стала государственной или парагосударственной", – рассказала она.

"Но я думаю, что им там, в патриархате, компенсируют как Дерипаске за верную службу: звездочек служащим попам прибавят, еще какие-нибудь концессии дадут", – добавила Латынина.

Как писал "Обозреватель", ранее УПЦ МП выдвинула власти претензиииз-за плана создать единую церковь в Украине.