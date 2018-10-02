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''Латентный гей?'' Нардеп разозлил украинцев фото мужчин под руку

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Внефракционный народный депутат Виталий Куприй опубликовал в сети фотографию двух мужчин, которых он счел за представителей ЛГБТ-общества, чем вызвал возмущение пользователей.

Снимок Куприй разместил на личной странице в Facebook, не стесняясь в гомофобных высказываниях. "Сейчас на Крещатике. Не понимаю я таких вещей. Может, родители не тому учили?" - написал он в посте.

Пользователи накинулись на депутата. Многие отметили, что он, не зная предыстории снимка, лезет в чужую жизнь. "Это Вас родители не тому учили!", "Слабое образование дает о себе знать!", "В Верховной Раде уже 27 лет п*дорасы, и ничего - живем!", "Не с ним, вот и бесится!", "Прямой признак латентности", - пишут они в комментариях.

Фото

Фото

Facebook Виталия Куприя

''Латентный гей?'' Нардеп разозлил украинцев фото мужчин под руку

Facebook

''Латентный гей?'' Нардеп разозлил украинцев фото мужчин под руку

Facebook

Пользователь Дмитрий Коваленко предположил, что один из мужчин может быть после операции или молодые люди идут за очками. Более того, ходить таким образом - нормально для некоторых национальностей.

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"Два чувака идут по улице. Да, бл*ть, под ручку. Но х*р его знает, какая там предыстория – может, чел справа после операции, может, ему ходить тяжело, может он датый и на ногах не стоит. Может, они, бл*ть, в оптику чешут за очками, потому что парень видит плохо. Арабам, кстати, например, не зашкварно даже за руку с мужчиной ходить, если что", - отметил Коваленко.

Фото

Фото

Facebook

"Да, я не гомофил!" - ответил Куприй на обвинения в его сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный мэр Ивано-Франковска заявил, что не собирается отказываться от своих слов о том, что гей не может быть патриотом.

Персона
Виталий Куприй
Место
УкраинаКиев
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Кожный свидомый украинец цеевропеец должен вступить в ЛГБТ! Тильки через дупу лежит рух Украины в светлое европейское майбутне!
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