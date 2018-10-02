''Латентный гей?'' Нардеп разозлил украинцев фото мужчин под руку

Внефракционный народный депутат Виталий Куприй опубликовал в сети фотографию двух мужчин, которых он счел за представителей ЛГБТ-общества, чем вызвал возмущение пользователей.

Снимок Куприй разместил на личной странице в Facebook, не стесняясь в гомофобных высказываниях. "Сейчас на Крещатике. Не понимаю я таких вещей. Может, родители не тому учили?" - написал он в посте.

Пользователи накинулись на депутата. Многие отметили, что он, не зная предыстории снимка, лезет в чужую жизнь. "Это Вас родители не тому учили!", "Слабое образование дает о себе знать!", "В Верховной Раде уже 27 лет п*дорасы, и ничего - живем!", "Не с ним, вот и бесится!", "Прямой признак латентности", - пишут они в комментариях.

Фото Facebook Виталия Куприя

Facebook

Facebook

Пользователь Дмитрий Коваленко предположил, что один из мужчин может быть после операции или молодые люди идут за очками. Более того, ходить таким образом - нормально для некоторых национальностей.

"Два чувака идут по улице. Да, бл*ть, под ручку. Но х*р его знает, какая там предыстория – может, чел справа после операции, может, ему ходить тяжело, может он датый и на ногах не стоит. Может, они, бл*ть, в оптику чешут за очками, потому что парень видит плохо. Арабам, кстати, например, не зашкварно даже за руку с мужчиной ходить, если что", - отметил Коваленко.

Фото Facebook

"Да, я не гомофил!" - ответил Куприй на обвинения в его сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный мэр Ивано-Франковска заявил, что не собирается отказываться от своих слов о том, что гей не может быть патриотом.