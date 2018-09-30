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Екатерина Золотарева
Екатерина Золотарева
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Латентная педофилия, или Наше общество неизлечимо больно

С ужасом читаю возмущённые посты и комментарии реакцией уполномоченного по правам детей Кулебы на мягко говоря очень странную фотосессию детей в образе, скажем так, малолетних куртизанок. Дети одеты во взрослое нижнее бельё. Нанесён взрослый определённого рода макияж. Очень недвусмысленная мимика. Выражение лица. Более чем откровенные позы. Там налицо сексуализация просто в каждой детали.

Латентная педофилия, или Наше общество неизлечимо больно

За подобные вещи в цивилизованных странах родителей бы уже лишили родительских прав, а организаторов съёмок привлекли к ответу перед законом. Но не у нас. У нас дети, как обычно, объект ненависти и использования. У нас в обществе по-прежнему реально рассуждать на тему, что сожительствовать с 14-летними это вполне ок, мол, я ж знаю случаи, когда такие гулящими были, а потом ничего, вон живые до сих пор и даже вроде семейные.

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Типичная ошибка выжившего. Да и не только. То, что это уголовное преступление, в голову не приходит. Статистика насилия и преступлений на сексуальной почве тоже взрослым (казалось бы) людям в голову не приходит. И то, что теперь этим детям угрожает реальная опасность (вычислить многочисленным извращенцам их реальные адреса не составляет большого труда), тоже никого не колышет.

Латентная педофилия? Или что это? Я не знаю. Но иногда мне кажется, что наше общество больно неизлечимо и до него никогда не получится достучаться ни здравому смыслу, ни цивилизации, ни в принципе ничему высокому и современному. Так и продолжим влачить своё жалкое существование в позорном средневековье, где одни сексуально используют детей, а другие оправдывают эти действия.

ЗЫ: написала этот текст для своего канала в Телеграм ещё позавчера. Но всё-таки решила вывести его и в Фейсбук, так как некоторые до сих пор не понимают, что такое сексуализация детей и почему это недопустимо и преступно. Для таких немного цифр: в этом году зафиксировано 617 преступлений на сексуальной почве относительно несовершеннолетних, что в два раза больше, чем в прошлом году. Во что мы превращаем Украину?

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Автор
Екатерина ЗолотареваЕкатерина Золотарева
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Екатерины Золотаревой
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Моня
Моня
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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