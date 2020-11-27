"Ласковые убийцы": что сейчас происходит с медобразованием в Украине

Ласковыми убийцами медики называют болезни, которые подкрадываются незаметно и на первый взгляд абсолютно невинны – не больно и пациент лишь немного нездоров. А спустя некоторое время умирает.

Как-то тихо и почти незаметно в обществе прокатилась новость – студентам-медикам теперь легче будет сдавать экзамен КРОК (его, как известно, сдают трижды – на третьем курсе, перед интернатурой и после нее). Старшекурсникам такую халяву подарили еще летом, а теперь пришел черед и третьекурсников. Последний бастион пал. Приказ Минздрава уже подписан и зарегистрирован в Минюсте, говорится в материале издания "Зеркало недели".

Раньше для того чтобы сдать экзамен КРОК, будущие врачи должны были дать как минимум 70% правильных ответов на его вопросы, а теперь достаточно и половины. И, может, кому-то кажется, что эта новость касается только студентов-медиков, но в действительности она касается каждого из нас.

Эпично, что все это случилось в период пандемии, четко показавшей масштаб проблем в медицинской сфере. Спросите инфекционистов в ковидных больницах, сколько к ним сейчас попадает тяжелых пациентов, залеченных едва ли не до смерти из-за неправильных назначений "семейников" или пропущенных симптомов.

Официальных объяснений Минздрава не слышно, но еще летом, когда началась вся эта вакханалия для шестикурсников, в министерстве ее прокомментировали так: "В этом году были вообще очень сложные условия для учебного процесса, поэтому Минздрав, по предложению Центра тестирования и научно-педагогических работников, считает, что мы можем снизить процентный ценз КРОКа, чтобы снять психологическое напряжение для наших студентов и поддержать их морально в этой ситуации", — сказала заместитель министра Ирина Микичак. Депутат от партии власти Юлия Гришина сообщила в Facebook о снижении пороговых баллов и пообещала: "Все будет хорошо! Понимаем, что год был тяжелым и необходимо реагировать на эти вызовы". Нерадивые студенты и недобропорядочные преподаватели объясняют необходимость снижения требований экзамена КРОК все тем же ковидом (нам не хватает врачей) и карантином (студенты не могли полноценно учиться, давайте смягчим требования).

Серьезно? То есть мы публично признаем, что даем зеленый свет тем, кто не смог качественно учиться? Предлагаю вывешивать на дверях поликлиник рядом с фамилией такого врача табличку: "Он получил диплом из сожаления". Чтобы пациенты хорошо подумали, прежде чем заходить.

И как бы мы сейчас ни заламывали руки, ситуация с медицинскими экзаменами КРОК не такая уж и неожиданная, – это лишь очередной шаг на пути сворачивания реформы медицинского образования, начатой командой Ульяны Супрун. Тогда предусматривалось, что для будущих медиков будет введен единый квалификационный экзамен, который будет состоять из четырех частей: уже привычные для нас экзамены КРОК, профессиональный английский, международный экзамен по основам медицины IFOM (составленный Национальным советом экзаменаторов США) и клинический экзамен по практической медицине. Но после того как команда Супрун ушла, от всех этих идей остались только старые добрые экзамены КРОК и английский.

Нет, откровенно никто из преемников-руководителей Минздрава не заявлял "я против реформы медобразования". Просто все спустили на тормозах – не подписаны важные документы, не заключены контракты… А разработчики IFOM и сами от нас отказались, – наша страна опозорилась, когда студенты слили в Сеть задания этого независимого экзамена, а преподаватель-наблюдатель закрыл глаза на их действия. После такого позора Минздрав (тогда его возглавляла Зоряна Скалецкая) должно было бы ярко продемонстрировать политическую волю и поддержку IFOM. Но так не случилось. В итоге этот экзамен вместе с экзаменом по практической медицине исчез из наших вузов на радость недобросовестным студентам.

Чем не устраивают старые добрые КРОКи? Многим. Прежде всего – качеством заданий. "Базу вопросов КРОКов создают преподаватели университетов, компетенция которых далека от современной медицины развитых стран. Поэтому КРОК превратился в экзамен на знание истории медицины, убеждений и верований представителей постсоветской медицинской школы", — говорит экс-заместитель Ульяны Супрун Александр Линчевский, который занимался в Минздраве образованием, а сейчас трудится заместителем генерального директора клиники "Оберіг".

В прошлом году наши третьекурсники впервые сдавали и международный IFOM, и КРОК. Результаты отличаются кардинально: КРОК сдали 70%, международный медицинский экзамен – 30% студентов.

"Внедряя IFOM, мы хотели повысить качество отечественных тестов КРОК, – говорит экс-советник Супрун по юридическим вопросам, а ныне директор департамента развития и обучения персонала медицинской сети "Добробут" Младена Качурец. – Но это не делается мгновенно. Требуется три-четыре года, пока одно поколение студентов пройдет полный цикл экзаменов. Когда бы уровень и результаты теста КРОК и экзамена IFOM стали более-менее сопоставимыми, можно было бы отказаться от международного теста. Но этого не произошло. Теперь международного экзамена по основам медицины нет, а отечественные экзамены КРОК остались на прежнем уровне, с той же конструкцией вопросов, которая была много лет до этого".

Вот что рассказывает о собственном опыте прохождения КРОКов врач-интерн Станислав Кравчук: "Я успешно сдал все КРОКи: 88,5%, 92% и 83,8%, если быть точным. И это не требовало особого умственного труда, – больше рутинной подготовки в последние две недели, читаешь и заучиваешь, что "у Петра с туберкулезом будет амилоидоз почки". По-хорошему, можно выучить несколько десятков ассоциаций, и КРОК в кармане. Наши тесты не предусматривают двух- или трехуровневых логических шагов, поэтому и сдать их может даже креветка. Кроме того, КРОК ничего не решает. Сдал – все, ты теперь врачъ. Иди лечить людей. И никого не волнует, что экзамен сдают тупо все. Системы отсеивания студентов, от решений которых будут зависеть человеческие жизни, нет. Это невыгодно университетам. Тупой студент платит за обучение и дает взятки. Зачем его гнать? Пусть дитя учится. Поэтому и нет мотивации сдавать КРОК на высокие баллы. Я считаю, что поблажек быть не должно. Когда нет конкуренции, есть несправедливость. А это закапывает любое желание работать в Украине".

Одна из причин живучести экзаменов КРОК – их возможности для недобропорядочности. "По форме и порядку сдачи, КРОК содержал, да и сейчас содержит множество возможностей для недобропорядочного поведения и коррупции, – объясняет Александр Линчевский. – Поскольку этот экзамен не отсеивал слабых, не вознаграждал сильных, не оценивал образовательную работу университета. Не говоря уже о доказанной возможности вмешательства в систему и изменения результатов экзаменов. Потенциально хороший инструмент оценивания был дискредитирован по молчаливому согласию и в сотрудничестве с недобропорядочными преподавателями и студентами. Поэтому IFOM должен был стать своеобразным медицинским ВНО, и прежде всего был той планкой, которую устанавливало государство к качеству преподавания в медицинских университетах".

Можно понять и власть, и отдельных преподавателей, и руководство медвузов, протестовавших против IFOM: они понимают, что после обнародования его результатов уже не смогут надувать щеки и утверждать, что "в Багдаде все спокойно". Результаты независимого экзамена покажут печальную реальную картину, и придется с этим что-то делать, принимать непопулярные решения. Да еще и нерадивые студенты с плакатами будут стоять и глаза мозолить, если им пообещают серьезный экзамен.

Все знают о молчаливом общественном соглашении (и не только у медиков): вузы притворяются, что качественно и по-современному учат, студенты – что учатся, а государство – что эффективно вкладывает во все это средства.

И едва ли не больше всего заинтересованы в халявных экзаменах и липовых дипломах о высшем образовании иностранные студенты. За этим большинство из них сюда и едет. Хотя у них на родине наши дипломы тоже не очень ценятся (о чем некоторые послы прямо заявляли). Выгодны такие студенты и вузам, потому что вносят средства в специальный фонд университета.

Учтите также фирмы, делающие бизнес на иностранцах, – помогают поступить, а потом "сопровождают" во время обучения. Зачем им международный независимый экзамен? Кстати, сорвал международный экзамен сфотографировав задания тестов, иностранный студент. Правда, с помощью нашего преподавателя, закрывшего глаза на такое грубое нарушение правил.

Экс-руководитель Центра тестирования Минздрава Эдуард Рубин, отвечавший за организацию первого экзамена IFOM, рассказывает, как на него давили недобропорядочные представители вузов: "Во время сдачи каких-либо экзаменов находятся те, кто готов "решить вопрос" платой проверяющим. Работая недолго и.о. директора Центра тестирования, я ощутил это в полной мере. Руководство одного из частных университетов пыталось уговорить меня допустить к экзаменам 300 иностранных студентов, которых они якобы забыли своевременно зарегистрировать. Но в действительности эти студенты были ранее отчислены из других вышей. Руководство вуза ходило в министерство, ко мне, а когда ему отказали, пыталось договориться со мной через моих знакомых. Индивидуальных подходов было очень много. Некоторые деканы даже просто подделывали сертификаты и продавали их студентам, потом эти сертификаты попадали в ЕГЭБО".

"Введение IFOM как части государственного экзамена и последующая полная замена дискредитированных экзаменов КРОК является инструментом спасения и ориентиром для университетов, – говорит Линчевский. – Но медицинская "элита" не осознает своей некомпетентности и не видит хотя бы потребности изменяться. Следовательно, ни один процент ВВП в медицинском бюджете не улучшит качества медпомощи, если "деньги за пациентом" будут идти к некомпетентному оболтусу".

"Это абсурдная ситуация, – комментирует Младена Качурец снижение порогового балла экзаменов КРОК. – И она будет иметь очень серьезные последствия. В условиях пандемии надо внедрять дополнительные качественные дистанционные курсы, учить, а не списывать все на невозможность найти медицинский персонал. Тем более что у нас не только ковид, есть и другие заболевания, которые никуда не исчезли и представляют не меньшую угрозу для общественного здоровья: сердечно-сосудистые, сахарный диабет и им подобные. А профильное министерство сознательно снижает уровень требований к специалистам, которые будут с ними бороться".

У нас была возможность выбраться из болота, в котором давно пребывает медицинское образование, защитить людей и дать им надежду на то, что в нашей стране можно бояться не врачей, а болезни. Но мы не воспользовались этим шансом. А без качественного образования о медицинской реформе можно забыть.

Значит, каждый из нас рискует встретиться с человеком в белом халате, который не отличит почку от надпочечника и не может мыслить системно. И не надо кивать лишь на тех, кто сидит в высоких кабинетах. Это позор не только их, но и каждого, кто саботировал изменения, кто мечтал "порешать" свои вопросы и не задумывался о последствиях.