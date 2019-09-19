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19 сентября • обновлено в 18:05
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Новый город Зеленского: стало известно, когда построят курорт

2.2т Читать материал на украинском

На строительство нового курортного города в Украине, который задумал президент Владимир Зеленский, понадобится 5-7 лет.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил президент Фонда развития городов Владимир Пирус. Он считает, что инвесторам надо дать готовую логистику — аэропорты и дороги к новому городу.

“На создание такого девелоперского проекта уйдут годы. За 5-7 лет мы можем уже получить новый город, если будет правильная стратегия, законодательная база и имидж Украины”, — сказал Пирус.

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Собеседник говорит, что с учетом украинских реалий строительство нового курорта — процесс долгосрочный. И без понимания его параметров — площади, целей, основных источников дохода — конкретно говорить о сроках сложно.

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Пресс-служба ОП

"Сказать туристам: “Приезжайте, у нас новое Монте-Карло", недостаточно”, — добавляет он.

Кроме законодательной базы, нужно подготовить инфраструктуру и заняться промоушеном страны. Вместе с тем, немаловажно, что будет за пределами курорта — состояние дорог и соседних населенных пунктов. Также потенциальные инвесторы должны быть уверены, что после смены власти проект не свернут.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Реформы Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Инвестиции Экономика Украины Черное море
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
новый город фееричного балабола это Нью-Васюки, а стройматериалы туда будут возить гиперлупы по черноморско-балтийскому каналу.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Яценюк на строительстве забора 1 млрд$ "заработал". Сколько же будет"заработано" на э-э-э... Зеленограде..?
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