Новый город Зеленского: стало известно, когда построят курорт

На строительство нового курортного города в Украине, который задумал президент Владимир Зеленский, понадобится 5-7 лет.
Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил президент Фонда развития городов Владимир Пирус. Он считает, что инвесторам надо дать готовую логистику — аэропорты и дороги к новому городу.
“На создание такого девелоперского проекта уйдут годы. За 5-7 лет мы можем уже получить новый город, если будет правильная стратегия, законодательная база и имидж Украины”, — сказал Пирус.
Собеседник говорит, что с учетом украинских реалий строительство нового курорта — процесс долгосрочный. И без понимания его параметров — площади, целей, основных источников дохода — конкретно говорить о сроках сложно.
Президент Владимир Зеленский
Пресс-служба ОП
"Сказать туристам: “Приезжайте, у нас новое Монте-Карло", недостаточно”, — добавляет он.
Кроме законодательной базы, нужно подготовить инфраструктуру и заняться промоушеном страны. Вместе с тем, немаловажно, что будет за пределами курорта — состояние дорог и соседних населенных пунктов. Также потенциальные инвесторы должны быть уверены, что после смены власти проект не свернут.
Как писал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский пообещал с нуля построить новый город на побережье Черного моря. Его идею уже раскритиковали.
Также Зеленский поручил подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.
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