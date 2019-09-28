"Миру мир! Войны не нужно. Вот девиз отряда "Дружба". Эта пионерская речовка как нельзя лучше охарактеризовывает потуги украинской попсы прописаться в трендах российской примирительной культурной политики. Логика тут проста. Пока всяких киркоровых-милявских не допускают до украинского обывателя, иных голубей мира, кроме отечественных просто нет. Это открывает перед украинскими артистами невиданные карьерные перспективы.

Выступил перед украинской публикой, задвинул что-то про слезы детей и иссушенные горем души матерей. Благо ни сирот, ни матерей, ни бойцов ты в глаза не видел. Ты же не сумасшедший патриот, чтобы отрезать себе путь на постсоветский рынок. Потом, согласно оплаченному тарифу, призвал украинцев мириться с братушками. Ну, а почему бы и нет? Может, у тебя позиция такая. Может, ты от чистого сердца. Кто там потом разберёт, - пишет Лариса Волошина для ДС. И вот, глядишь, тебе и тур по России обломился. Ну просто так совпало. С кем не бывает? Потом ещё пару пацифистских пассажей перед московитами, чтобы у них не дай бог не закралась мысль, что убивать украинцев - это как-то не по-людски.

Вон ведь украинцы приезжают в Россию. Поют, пляшут. Значит слова российских оппозиционеров про русских военных на украинских землях - это все перебор. В результате такой нехитрой работы по очеловечиванию оккупанта у тебя появляется шанс на участие в концерте в Кремле. А уже там, если повезёт, можно обратиться к самому: "Владимир Владимирович! Ну пожалуйста. Заберите меня к себе. Хоть тушкой, хоть чучелом. Я на все согласен". И не надо пожимать плечами, что, мол, всеядных подлецов никто не любит. Некоторым ведь удаётся получить от российского царя ярлык на пение.

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Украинский певец Олег Винник оказался в базе сайта "Миротворец". В "чистилище" певец попал после того, как снялся в видео российской группы "Мир 519". Вместе с российскими звёздами - подписантами одобрительного письма к Владимиру Путину за аннексию Крыма - любимец миллионов украинских женщин призывал к миру. Вот просто так, без единого упоминания в том, кто же этот мир уничтожает вот уже пять лет. "Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны против Украины", - говорится в описании на сайте о Виннике. Кто жертва, кто агрессор, что будут говорить другие участники съёмок и какой есть их позиция по российской агрессии против Украины. Аннексия Крыма? Оккупация на Востоке Украины? 13 тысяч погибших? Миллионы убежавших от развязанной Россией войны? Нет, не слышали.

Когда Валерий Сюткин, Алексей Кортнев, Сосо Павлиашвили, Валерия и прочие говорят о мире, они обычно обращаются не к зачинщикам войны, а к их жертвам. Это такой себе призыв к прекращению сопротивления, который украинцы должны услышать от любимых исполнителей. Ведь в этих речах нет слов: "Владимир Владимирович", "выведение российских войск с суверенной украинской территории", "репрессии против крымских татар". Ни о чем подобном культурные дипломаты агрессора не говорят. Наличие в ролике украинского исполнителя необходимо им для того, чтобы чётко показать, что с ними согласны и украинцы. Понятно, почему стараются российские артисты.

Они выбеливают своего патрона, выводят его из под санкций и ответственности. Но зачем во всем этом участвует популярный украинский исполнитель - этот вопрос, похоже, не приходит в голову даже ему самому. Понимал ли Олег Винник, что его используют в качестве ширмы в психологической спецоперации по демилитаризации защищающейся Украины? Осознавал ли последствия, с которыми столкнётся каждый украинец, если призыв к капитуляции дойдёт до адресата? Вряд ли. Скорее всего, он считал, что роль миротворца будет хорошо воспринята его поклонницами.

Есть достаточно многочисленная часть украинского общества, которая считает, что справедливость - это просто прекратить стрелять. Для них не важно, что вот уже пять лет другие их сограждане платят за мир в украинских городах кровью, потом, деньгами. Им все равно, что в результате капитуляции все принесённые ради страны жертвы будут обесценены, а преступник избежит наказания. Их даже не особо печалит, что на плечи украинского бюджета будет переложен груз компенсации за разрушения и смерти, к которым привели решения, принятые в Кремле. Эти люди не воины и не налогоплательщики. Они бравируют своей "аполитичной" позицией, находясь всецело в дискурсе врага. Именно на этих потребителей направлен видеоролик о мире, в котором агрессор и его ответственность вынесены за скобки.

Показательно, что Олег Винник, ставший для украинских женщин чуть ли не секс-символом, даже не понимает, что демонстрация трусости, отказ от борьбы - это совсем не по-мужски. Такое соглашательство с агрессором могло бы лишить его любви многих его фанаток. Но самое забавное, что миллионы "молодых волчиц" тоже не могут понять разницу между примирительной вонью и запахом тестостерона. Они, наверное, не увидят ничего предосудительного в том, что их любимец снимается не на фоне военной техники и военного пикселя, а на междусобойчике насильников их родной страны. Поэтому, Винник не виноват. Все дело в публике и стандартах мужественности, принятых среди обывателя. Какие секс-символы, такая и борьба за сердца прекрасных дам.

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