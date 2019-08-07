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Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцист Все статьи автора

Сексуальные фантазии превращаются в ад

1.1т

Начнём, пожалуй, с анекдота. Париж. Вечер. Проголодавшийся турист в поисках бара, заходит по ошибке в бордель. К нему подходит метрдотель. "Мсье желает девочку?" - "Нет", - отвечает ничего не подозревающий турист; "Мальчика?" - "Да нет же!"; "А чего желает мсье?" - "Мне бы курочку"; "О! Мсье знает толк в извращениях!"

На днях в оккупированной Зуевке группировка "ДНР" провела молодежный фестиваль "Молодая гвардия". И хотя событие позиционировалось, как поощрительное мероприятие для работающей молодежи - оно не оставило бы равнодушными даже самых взыскательных любителей патриотично-сексуальных перверсий, пишет Лариса Волошина для ДС.

Участники "Молодой гвардии" демонстрировали свой интеллектуальный и творческий потенциал сценами из БДСМ. Властные девушки "амазонки" стегают плетками стоящих на четвереньках мужчин, у которых для ясности на груди написано "раб". Соратник главаря "ДНР" Дениса Пушилина Алексей Муратов пришёл на фестивале в образе Сталина. Китель, трубка. Все чин-по-чину. Но самое примечательное во всей этой извращенно-культурологической истории - это то, что организаторы фестиваля гордятся сделанным. Им даже в голову не пришло, что кого-то может шокировать и оскорбить столь смелый флеш-моб, выставляющий подпольную комсомольскую организацию времён Второй мировой войны в виде БДСМ-борделя.

Сексуальные фантазии превращаются в ад

Самое примечательное в страдающих советско-имперским психозом - это избирательность возбуждающих агрессию факторов. Украинский язык они считают оскорбительным, а Сталина в кожаном белье - нет. Интересно поняли ли зрители, что зрелище превращает в балаган подвиг комсомольцев Краснодона? Да и сцены с рабами. Разве это не воплощённый в реальность пропагандистский штамп про двух рабов, которыми "киевская хунта" награждает каждого ветерана после окончания срока службы? Вот только своих рабов, как оказалось, имели не украинские военные, а герои комсомольского подполья Краснодона.

Примечательно, что никто из зрителей не возмутился попыткой сравнить молодогвардейцев с "украинскими карателями". Какие рабы? Какие кожаные трусы? Разве за это деды воевали? По факту, участниками фестиваля извращенцев стали все. И те, кто юродствовал на сцене, и те, кто радостно приветствовал такую трактовку "славной военной" истории края.

Если говорить упрощенно, то извращение - это буквально воплощённая в реальности фантазия. То, о чем человек грезит за закрытыми дверями, остаётся в "пределах нормы" только до тех пор, пока ему не приходит в голову осуществить все это на практике. Обычно, сексуальные фантазии превращаются в ад, стоит им стать настоящими сценами из жизни. Но только не для извращенцев. Они не способны осознать всю убогость происходящего.

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Похоже, что оккупированный Донбасс все больше начинает напоминать "картинки в больной голове" зачинщиков русской весны. Эти люди больше не в состоянии удержать своё извращенное либидо при себе. Любка Шевцова в роли госпожи - это конечно же дно. Но и тут есть куда развивать фантазию и "антифашистское" воображение. К примеру, организаторы фестиваля совсем обошли вниманием образ Владимира Владимировича Путина. Что неправильно и идеологически вредно.

Сколько незабываемых сцен можно было поставить с его участием. Путин над, Путин под, Путин между и в большевистской будёновке. Успех, с которым в оккупированной Зуевке прошёл фестиваль - это лишнее доказательство старой психиатрической истины. Нельзя давать латентному извращенцу волю, иначе он изведет все живое вокруг пафосными перформансами, воплощающими историю его болезни.

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Автор
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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Новости ЛНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
Источник
Источник: www.dsnews.ua
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