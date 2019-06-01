"Я, конечно, не дурак, но могу ускориться". Вот что бы вы подумали, если бы ваш собеседник вдруг произнёс такое? Что он шутит? Что в этом месте надо смеяться? Вы напрочь отстали от жизни. Неоднозначные высказывания и путанные "рамсы" - это теперь новый тренд украинской политики. Привыкайте. Ведь "ускориться" предлагают нам с вами.

В интервью "Детектору медиа" Борис Шефир - друг и соратник Владимира Зеленского - поделился "мирными планами". Оказывается, когда "кварталовцы" провозглашали, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, то она закончится, - они нисколько не шутили. "Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек... бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны, - пишет Лариса Волошина для ДС. - Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет", - сказал Шефир.

Что ж до России и её агрессии, то тут вообще все ровно: "Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив".

Иными словами, план Шефира состоит в следующем - и это основное в мирных инициативах от соратника президента - мы делаем Путину предложение, от которого он не сможет отказаться, а если нет - то объявим России войну. Ну он же не псих, чтоб брать в плен 40-миллионную страну. С бюджетниками, вкладчиками и с шефом Шефира во главе. Хитро, не правда ли?

Опять-таки из интервью становится понятно, почему намерение "договориться с Россией посередине" - это шах и мат империи. Путин просто не сможет после такого поглощать Украину областями. Ну не может же быть в России двух "несмешных Вовок". О чем это? А, это ответ на вопрос будет ли "Квартал" шутить про нового президента. Конечно же, не будет. Потому что Володя - не смешной. Очевидно, что Путин тоже не смешной. Ведь "Квартал" и его никогда не высмеивал. Наш Володя ни разу не смешной тут. Их Володя - двадцать лет, как не смешной там. Создадим союз Вовочек всех стран и заживем душа в душу.

Кстати о рынке. Как представитель развлекательной индустрии, Борис Шефир ожидает от нового президента отмены языковых квот. "90% - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны". То есть вы поняли? Отдать Путину что-нибудь ненужное - украинский язык, например. А взамен показать народу мультик, который студия "Квартал" предусмотрительно делает на русском и английском языках. Почему не украинском? "Мультфильм делается четыре года. Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется". То есть всем, утомленным войной, недолго ждать осталось. Дедлайн установлен.

Новости Зеленский начинает напоминать Путина

В интервью Шефир упоминает о неком "волонтере", который, имея 120 квартир, уверен, что если у команды Зе все получится, то стоимость его недвижимости возрастёт в разы. Главное, победить коррупцию и "окончить" войну. Не спешите отмахиваться. Это ведь очень показательный пример. Человека, которого соратник президента приводит в своей речи как образцового гражданина, не интересует снижение налогов на его квартиры. Он не думает об упрощении документов для сдачи в наём. Он озабочен глобальными проблемами, вместо того чтобы подумать о себе. Вот только он думает о себе. Все они думают о себе. Они не платят налоги, они уверены, что ничего не потеряют в случае ползучей капитуляции. И ведь таких много. У кого-то схемка сорвалась, у кого-то трубы в Россию не продаются, а кто-то пятый год не может сбывать свою "кинопродукцию" на рынок страны-оккупанта.

Про образ идеальной Украины в интервью тоже есть. По словам Шефира, они решили представлять президента Зеленского, как "нормального человека в дурдоме", который ходит и всему удивляется. Мы с вами значит дурдом, господа. Ускоряемся-ускоряемся. Президентское окружение считает, что наша зацикленность на таких мелочах, как культурное возрождение Украины, сопротивление имперской агрессии, клятва не предать память погибших в российско-украинской войне - все это для них бред сумасшедшего.

Нам ясно дают понять, что пока "сумасшедшие" воюют с агрессором, "нормальные люди" хотят деньги зарабатывать. Нести, так сказать, малороссийские хохмы в массы. Бизнес-партнёр и ближайший соратник президента Зеленского уверяет, что война не приносит прибыли простым украинцам. А значит нужно научить их зарабатывать на капитуляции. Все это попытка сплотить вокруг себя беспринципно близкий электорат. Поэтому тем, кто шокирован откровениями Шефира, и правда нужно ускориться. Если мы не хотим видеть, как их мечта превратиться в кошмарную явь.

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