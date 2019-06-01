"Я, конечно, не дурак, но могу ускориться". Вот что бы вы подумали, если бы ваш собеседник вдруг произнёс такое? Что он шутит? Что в этом месте надо смеяться? Вы напрочь отстали от жизни. Неоднозначные высказывания и путанные "рамсы" - это теперь новый тренд украинской политики. Привыкайте. Ведь "ускориться" предлагают нам с вами.
В интервью "Детектору медиа" Борис Шефир - друг и соратник Владимира Зеленского - поделился "мирными планами". Оказывается, когда "кварталовцы" провозглашали, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, то она закончится, - они нисколько не шутили. "Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек... бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны, - пишет Лариса Волошина для ДС. - Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет", - сказал Шефир.
Что ж до России и её агрессии, то тут вообще все ровно: "Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив".
Иными словами, план Шефира состоит в следующем - и это основное в мирных инициативах от соратника президента - мы делаем Путину предложение, от которого он не сможет отказаться, а если нет - то объявим России войну. Ну он же не псих, чтоб брать в плен 40-миллионную страну. С бюджетниками, вкладчиками и с шефом Шефира во главе. Хитро, не правда ли?
Опять-таки из интервью становится понятно, почему намерение "договориться с Россией посередине" - это шах и мат империи. Путин просто не сможет после такого поглощать Украину областями. Ну не может же быть в России двух "несмешных Вовок". О чем это? А, это ответ на вопрос будет ли "Квартал" шутить про нового президента. Конечно же, не будет. Потому что Володя - не смешной. Очевидно, что Путин тоже не смешной. Ведь "Квартал" и его никогда не высмеивал. Наш Володя ни разу не смешной тут. Их Володя - двадцать лет, как не смешной там. Создадим союз Вовочек всех стран и заживем душа в душу.
Кстати о рынке. Как представитель развлекательной индустрии, Борис Шефир ожидает от нового президента отмены языковых квот. "90% - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны". То есть вы поняли? Отдать Путину что-нибудь ненужное - украинский язык, например. А взамен показать народу мультик, который студия "Квартал" предусмотрительно делает на русском и английском языках. Почему не украинском? "Мультфильм делается четыре года. Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется". То есть всем, утомленным войной, недолго ждать осталось. Дедлайн установлен.
В интервью Шефир упоминает о неком "волонтере", который, имея 120 квартир, уверен, что если у команды Зе все получится, то стоимость его недвижимости возрастёт в разы. Главное, победить коррупцию и "окончить" войну. Не спешите отмахиваться. Это ведь очень показательный пример. Человека, которого соратник президента приводит в своей речи как образцового гражданина, не интересует снижение налогов на его квартиры. Он не думает об упрощении документов для сдачи в наём. Он озабочен глобальными проблемами, вместо того чтобы подумать о себе. Вот только он думает о себе. Все они думают о себе. Они не платят налоги, они уверены, что ничего не потеряют в случае ползучей капитуляции. И ведь таких много. У кого-то схемка сорвалась, у кого-то трубы в Россию не продаются, а кто-то пятый год не может сбывать свою "кинопродукцию" на рынок страны-оккупанта.
Про образ идеальной Украины в интервью тоже есть. По словам Шефира, они решили представлять президента Зеленского, как "нормального человека в дурдоме", который ходит и всему удивляется. Мы с вами значит дурдом, господа. Ускоряемся-ускоряемся. Президентское окружение считает, что наша зацикленность на таких мелочах, как культурное возрождение Украины, сопротивление имперской агрессии, клятва не предать память погибших в российско-украинской войне - все это для них бред сумасшедшего.
Нам ясно дают понять, что пока "сумасшедшие" воюют с агрессором, "нормальные люди" хотят деньги зарабатывать. Нести, так сказать, малороссийские хохмы в массы. Бизнес-партнёр и ближайший соратник президента Зеленского уверяет, что война не приносит прибыли простым украинцам. А значит нужно научить их зарабатывать на капитуляции. Все это попытка сплотить вокруг себя беспринципно близкий электорат. Поэтому тем, кто шокирован откровениями Шефира, и правда нужно ускориться. Если мы не хотим видеть, как их мечта превратиться в кошмарную явь.
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