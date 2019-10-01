Главная Новости
1 октября • обновлено в 23:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцист Все статьи автора

Моторола ще не обрався до Ради, дайте "Л/ДНР" сто днів!

439

Ні, це не капітуляція. Це така собі гібридна перемога. Не нагнітайте паніки. Самопроголошене російське бандформування ще навіть не увійшло в українське державне тіло. Амністовані бойовики та отпускченці ще не перевдягалися в "народну міліцію" і не кидають людей на підвали іменем України.

Новости
"Россияне ухватились мертвой хваткой": готов ли Путин вернуть Донбасс Украине

Мотороли ще не обралися до Ради та не виставили питання Криму на загальнонародний референдум у смартфоні.

Російські громадяни, які просто заблукали на українських землях, ще не виставили "хунті" рахунки за калітства та загибель від рук "українських каратєлєй". Дайте "Л/ДНР" сто днів! Ви маєте сплотитися навколо лідера, маєте допомогти президентові нищити країну. Він один не впорається. І все через вас, кляті злопихателі.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера война
Источник
Источник: Facebook Лариси Волошиної
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel