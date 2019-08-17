В начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что отменил парад ко Дню независимости. По его словам, он решил, что деньги, которые ежегодно тратились на проведение военного парада, необходимо потратить на выплату премий военным.

Прозвучала сумма в 300 млн, поэтому умники тут же подсчитали, что на каждого защитника Украины придется до тысячи гривень материально-денежного вознаграждения. Тогда же ближайший соратник президента Сергей Шефир назвал военный парад популизмом, более подходящим такой стране, как Россия. Мол, Украина другая, и все тут должно быть "по-модньому, по-хранцузски". Сказано - сделано, пишет Лариса Волошина для ДС.

15 июля появился президентский указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины, в котором никакого военного парада не было. Пока все это не сильно беспокоило патриотически настроенную часть общества. Ветераны, волонтеры и те, кому российская агрессия не кажется выдумкой вороватых барыг, готовились к проведению собственного парада.

На "Марш защитников Украины" записывались тысячами. Работа кипела. И тут, 10 августа команда президента показывает новую программу празднования, из которой общество с удивлением узнает о неком "Шествии достоинства", состоящем из медиков, учителей и прочих спортсменов с детьми. Кроме того, президентская программа предполагала марш ветеранов, минуту молчания и музыкальный флешмоб в центре столицы.

Все это наводило на подозрения, что импровизированная первомайская демонстрация бюджетников задумывается как альтернативная проходка для срыва альтернативного же парада, организованного ветеранами российско-украинской войны. Одновременно в информационное пространство начинает вбрасываться информация, что мол "настоящие ветераны" либо пойдут с Зеленским, либо не пойдут вообще, чтобы не оказаться в одной колоне с бывшим президентом Порошенко. Ситуация начинает напоминать страшный сон героинового наркомана. Действующий президент оказывается в оппозиции к оппозиции, которую отождествляют исключительно с президентом бывшим, будучи при этом единоличной властью в стране. Это было слишком даже для видавшей виды Украины. В итоге ветераны решили, что ничто не помешает им пройти Хрещатиком. Парад так парад. И теперь даже те, кто планировал остаться дома, написали заявки на участие, чтобы поддержать инициативную общественную группу.

В общем, атмосфера накалялась. Желая избавиться от неприятных исторических параллелей, команда Зеленского решила сделать ход конем. Вчера на взлетно-посадочной полосе АНТК "Антонов" состоялась репетиция президентского марша. На позиции прибыли оркестры, техника и военные из разных подразделений ВСУ. Среди прочих на репетиции присутствовали люди из среды "Квартала 95". И вдруг стало ясно, что, во-первых, у президента кончились альтернативные ветераны. Все ушли на "Марш защитников Украины". А во-вторых, что у ребятишек из "95 квартала" кончилась эпоха бедности. Ведь не на волонтерских же основаниях они парятся целый день среди камуфляжей и броневиков. Режиссерами мероприятия стали клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Особо пытливые тут же накопали, что Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании "Гауди Студио". Теперь в списке собственников его заменил Борис Шефир - брат того Шефира, который считает военные парады прерогативой РФ. Во время войны Бадоев неоднократно посещал Москву, где в 2016 г. снял клип для Ани Лорак. Запахло коррупцией, кумовством, сотрудничеством с врагом и прочим интернационализмом.

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С тандемом Зеленский-Бадоев связан ещё один забавный эпизод. В марте 2014 г. они оба презентовали созданное "Гауди Студио" развлекательное шоу "Сыграй в ящик", в котором обычные украинцы должны были "сразиться со звездами СНГ в четырех категориях - спорт, наука, танец и пение". Посреди пресс-конференции Зеленского зазвонил телефон. Вот что об этом пишет издание "Медианяня". "Под хихиканье журналисток в зале главный кварталец взял трубку и, наигранно смущаясь, стал объяснять позвонившей маме, что у него пресс-конференция. В процессе разговора Владимир бросил фразу: "Повестку несут? Ну, скажи, буду служить народу Украины. Пусть несут из Кривого Рога в Киев!".

В итоге, даже расходясь после презентации, журналисты продолжали шушукаться: интересно, правда или нет?". Помниться сразу после победы Зеленского на президентских выборах переобувшиеся военкомы заверяли украинцев, что будущий главнокомандующий не уклонялся от военной службы, потому что не получал никаких повесток. А оказывается, что повестка таки была. По крайнем мере, одна, которую Зеленский презентовал ошарашенным журналистам. Тогда будущему президенту и будущему режиссёру "Шествия достоинства" было не до защиты Украины. Они снимали шоу с участием Собчак, Джигурды, Лолиты Милявской и ещё бог знает кого. Но то такэ. Негде ведь не сказано, что бесконечное вранье, интриганство и склонность к хаотизации процесса является препятствием, чтобы возглавить воюющую страну и провести вместо военного парада первомайскую демонстрацию с подневольными военными, врачами, учителями и дипломатами изображающими добровольных участников. Они художники. Они так видят.

"Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше общее будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине!" - говорят звездные постановщики шествия. Лояльные президенту СМИ продолжают писать, что альтернативный марш ветеранов - это парад, организованный "сторонниками Порошенко". При этом умалчивается, что именно метания Зеленского и его неуемное желание конкурировать с патриотами привело к тому, что защитники Украины в этот день будут разделены. Ветераны пройдут маршем, а действующие части ВСУ президентским шествием. Разделяя армию и народ, президент противопоставляет себя логике исторического процесса. Что недальновидно, недостойно и свидетельствует о полном отрыве от истории воссоздания ВСУ усилиями простых украинцев. Нам тоже есть кем гордиться, есть ради чего бороться и есть по ком скорбеть в этот день, господин президент. Возможно поэтому вы устроили так, что на День независимости Хрещатиком пройдет две колоны? Все что происходит вокруг парада - это уже ставший трендом абсурд, который исходит из Офиса президента.

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