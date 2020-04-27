"Лампочка Ильича": почему так назвали один из символов времен СССР

Разговорное название бытовой лампы накаливания, которую использовали без плафона, "лампочка Ильича" в СССР появилось после поездки Владимира Ленина на праздник в деревню Кашино в 1920 году.

Там состоялся запуск местной "электростанции" с разводной сетью, выполненной из старых телеграфных проводов. Первоначально понятие относилось к электрификации России, а особенно сельской местности, пишет electrik.info.

Лампочка Ильича electrik.info

Электростанцию построили местные жители за собственные деньги и в их личное время, вдохновившись выступлением Ленина на XX съезде комсомола, где он указал на необходимость развития экономики на основе электроэнергии.

Поездка оказала большое влияние на советскую культуру, и впоследствии об этом событии был написан рассказ для детей, а в Кашино образован музей. Однако в 1990-е он распался и был разворован.

Лампочка Ильича electrik.info

После публикации хрестоматийной фотографии, которую использовали как пропаганду достижений советской власти, понятие "лампочка Ильича" начало приобретать негативно-иронический оттенок. Особенно в связи с тем, что даже в 1980-х многие населенные пункты в сельской местности не были электрифицированы. Также название "лампочка Ильича" распространилось на все примеры наскоро решенной проблемы освещения в складских, производственных и тому подобных помещениях.

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