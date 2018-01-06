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ЛютийЛютийОфіцер запасуВсе статьи автора

Лайфхаки от офицеров запаса в армии

Армия, день 21. Помимо занятий мы ходим в наряды. Длительность нарядов 24 часа, от 17:00 до 17:00. У нас их сейчас три - КПП, столовая и оружейка. Оружейку круглосуточно охраняют четыре человека, меняясь каждые два часа. На КПП сидят два человека, отдыхая по очереди. Наряд по столовой - помочь разгрузить машину, помыть подносы, топить четыре буржуйки и котёл в палатке для умывания.

Сегодня был мой наряд по столовой, моя вахта была с полуночи до 10 утра, потом с часа дня и до 5 вечера. Ночью комната для умывания была в полном моём распоряжении, и я комфортно помылся (как мало теперь нам надо для счастья :)))

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Саня придумал способ, как можно набирать воду в бак в одиночку (обычно нужно минимум трое), я придумал способ более эффективного мытья подносов - преимущества, если ставить в наряды офицеров, по-моему, очевидны :)

Мне задавали вопросы про мобилки и стрижку. Мобилки действительно забирают у солдат, но офицеров этот запрет не касается. Коротко стричься не заставляют, подстригся под ноль я добровольно. В условиях палаточного лагеря короткая стрижка практична, волосы быстро сохнут. И еще мне всегда было интересно пощупать свою лысую голову)))

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Автор
ЛютийЛютий
Место
Украина
Объекты
ЗСУВооруженные силы Украины
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