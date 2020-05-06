Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что критическая ситуация с перегруженностью лабораторий, которые тестируют на коронавирус, делает карантинные меры неэффективными и опасными для экономики.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV. Он напомнил, что со времени первого больного COVID-19, 3 марта, было протестировано чуть более 100 тысяч человек. За прошедшие сутки, 5 мая, было протестировано 4700 человек, в то время как, например, в Германии столько тестируют в день.

"Нам надо делать 30 тысяч тестов в сутки, мы делаем 4 тысячи. Это либо ложь и этих тестов нет, или мы на сегодняшний день издеваемся над врачами, над пациентами. Сегодня мы вообще имеем ужасный случай, когда родители онкобольных детей обратились в фонд "Таблеточки", который очень известен и имеет высокий уровень доверия, потому что родителям онкобольных детей предложили, чтобы они из собственного кармана заплатили за тестирование их детей", – сообщил Порошенко.

Лаборатории для тестирования на COVID-19 перегружены Порошенко забил тревогу

Он напомнил, что в бюджете было выделено 150 миллионов гривен на миллион тестов, чтобы Украина не имела никакой остановки с тестированием.

"Мы должны объединиться для того, чтобы пациент с подозрением, с болезнью, который обратился к семейному врачу, к врачу скорой, в больницу, он гарантированно и быстро был протестирован. Сейчас этого нет, горячими линиями, а не лабораториями и тестами, здесь не спасешь ситуацию", – убежден Порошенко.

Отметим, вирусологические лаборатории в разных регионах Украины сообщают о перегрузке и невозможность проводить необходимое количество тестирований на коронавирус.

В частности, как пишет Liga.net, в Житомире главный санитарный врач области направил в местные больницы письмо, в котором заявил, что вирусологическая лаборатория областного центра с 7 по 9 мая не будет принимать материалы для ПЦР-исследований.

Такое решение принято из-за того, что она загружена на 8-9 дней вперед и не имеет возможности хранить пробы с подозрениями на коронавирус, говорится в документе. Исключения будут делать только для детей и тяжелобольных пациентов.

Ранее о том, что не хватает лабораторий для проведения тестирований на коронавирус, сообщали и в столице.

"Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Уже нередки случаи, когда результаты тестов выдают через трое-четверо суток, поэтому мы подчеркиваем, что нужно как увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом", – цитирует главу комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения Олега Гелевея "Суспільне".

Он также отметил, что в столице катастрофически не хватает ПЦР-тестов, а власть опаздывает с мерами борьбы с коронавирусом на 10 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что власти провалили подготовку к эпидемии коронавируса на уровне медицинских учреждений, и это признают две трети врачей в Украине.

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