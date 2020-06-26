Kyiv not Kiev: МИД заставил Facebook правильно писать название столицы Украины

Социальная сеть Facebook официально перешла к использованию на английском языке транслитерации названия столицы Украины с русскоязычного Kiev на украиноязычный Kyiv.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, получить результат помогли "десятки и сотни писем, электронных, бумажных, звонков во все офисы – от европейских до западного побережья США".

"Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Раньше, если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского а не русского языка", – указал министр.

Кулеба добавил, что старые, уже выставленные в прошлом теги и отметки еще существуют – их нельзя изменить "задним числом".

"Но самое главное, что отныне наша столица будет писаться правильно, и именно такое правильное написание Kyiv соцсеть будет подсказывать пользователям", – подчеркнул министр.

Facebook Дмитрия Кулебы

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