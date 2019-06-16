Переименование Киева: Фарион указала на важный нюанс

Изменение написания столицы Украины с Kiev на Kyiv имеет принципиальное значение для утверждения идентичности государства на весь мир.

"В последнюю очередь язык является средством коммуникации, а в первую очередь, язык – это способ утверждения идентичности", - сказала в блоге OBOZREVATEL языковед, общественный и политический деятель, член политсовета ГО "Свобода" Ирина Фарион.

По ее словам, "топонимика как раздел языковедения и как наука в наибольшей степени отражает то, в каком направлении движется украинское общество".

Ирина Фарион YouTube

"То есть через Киев мы утверждаем на весь мир свою идентичность, и говорим: "Господи милосердный, Украина - это не Раша". Украина имеет свою систему графических ценностей и способы передачи географических названий", - подчеркнула Фарион. В этом контексте она заметила, что на протяжении долгого времени "мир воспринимал Украину через московские очки".

"Как бы сложно сегодня ни разворачивались события, язык всегда в наибольшей степени свидетельствует о том, насколько нация самодостаточна и самостоятельна. И если в мире название столицы начинают писать в соответствии с украинской фонетикой, это означает, что у нас происходят изменения на подсознательном уровне. А это гораздо важнее, чем изменения материального характера или какого-то другого. Потому что все, что видимо, абсолютно зависит от невидимого, а язык рождается, прежде всего, из невидимого, потому что он по своей природе является духовной категорией", - заявила языковед.

Как писал OBOZREVATEL, в США изменили официальное название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе. Ранее Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

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