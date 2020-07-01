Квасневский и Кокс в день суда над Порошенко предостерегли Зеленского от политических преследований

Влиятельные европейские политики Александр Квасневский и Пэт Кокс предостерегли президента Украины Владимира Зеленского от политических преследований.

Соответствующее совместное заявление, размещенное на сайте Квасневского, они сделали в день суда над пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко.

"С мая 2012 года по ноябрь 2014 года, в течение 18 месяцев, мы вместе работали как мониторинговая миссия высокого уровня, предназначенная Европейским парламентом по вопросам спорных уголовных обвинений по отдельным политическим лицам в Украине. Мы воочию видели и докладывали о политизированном правосудии и систему судебного преследования; судебную систему, которая предпочитала прокурорское обвинение над защитой, и в которой нормой казалась не презумпция невиновности, а виновности", – отметили политики.

"Мы предоставляли свои комментарии об избирательности политически мотивированного правосудия для одних, и сосуществование этого явления с климатом безнаказанности для других. Это было плохо для Украины в вопросе ее международных позиций и представляло угрозу для свободы и свобод граждан страны дома", – напомнили бывшие сопредседатели мониторинговой миссии Европарламента.

"Безудержная борьба за сердца и умы украинского народа продолжается и в дальнейшем. Внешняя российская пропаганда не утихает, и она часто усиливается мощными медиа интересами в самой Украине. Общественное мнение выросло до уровня ожидания заключений среди вероятных нарушителей высокого уровня. Под это при случае подводятся вредные политические комментарии. Манипуляция судом общественного мнения не является заменителем верховенства права", – предостерегли европейские политики.

"Информация, которой мы сейчас располагаем, свидетельствует о тревожном начале сползания в демократических стандартах, о шаге назад, который может перерасти в ревизию достижений Майдана. Политическая борьба есть везде, но происходит она на выборах, а в парламенте - во время дебатов. Именно они, а не суды, является аренами для борьбы политических соперников. Приближение местных выборов только усиливает нашу обеспокоенность, когда мы наблюдаем за тем, как с политическими оппонентами разбираются через систему правосудия, а не через избирательный бюллетень", – говорится в заявлении Кокса-Квасневского.

Если такой курс будет преобладать, то его первыми жертвами станут демократия и верховенство права в Украине. Именно они являются основными составляющими общих ценностей, на которых базируются стремление Украины относительно интеграции в ЕС и НАТО – предупреждают политики.

"Украинские антикоррупционные органы должны быть усилены, а не дискредитированы. Выборочное правосудие через политически мотивированное преследование должно остаться в прошлом, а не стать инструментом будущего. Государственная безопасность и правоохранительные органы, прокуратура и судебные системы требуют независимости, а не инструментализации. Европейская судьба Украины не достигается ревизионистскими шагами назад", – отметили в заявлении.

"Мы делаем это заявление через наше дружеское расположение, нашу обеспокоенность и наше уважение. Молчание в таких условиях может расцениваться как согласие с тем, что сейчас происходит. Мы не можем молчать", – написали Пэт Кокс и Александр Квасьневский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интервью Янине Соколовой Порошенко заявил, что его не пугают политические преследования, устроенные по указанию Офиса президента, поскольку он не боится ни расследований, ни суда.