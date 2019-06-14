Квартира в Крыму и миллионы доходов: всплыли скандальные факты о новом руководстве Госпогранслужбы и Нацгвардии

Новоназначенные главы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко и Николай Балан заработали в 2018 году свыше миллиона гривен каждый.

Об этом свидетельствуют их электронные декларации, которые размещены в открытом доступе.

Так, Дейнеко получил в 2018 году 1 млн 602 тыс. грн дохода. Он также задекларировал две квартиры площадью 31 и 91,6 кв. м: одна в Умане (Черкасская обл.) и зарегистрирована на сына, а вторая — в Киеве.

Глава ГПСУ владеет автомобилями Nissan X-TRAIL 2012 и 2017 годов. В банке он хранит около 300 тыс. грн, 17 тыс. долларов и 3 тыс. евро наличными.

Сергей Дейнеко Корреспондент.net

Командующий Нацгвардии Николай Балан за 2018 год задекларировал1 млн 127 грн, из них почти 300 тыс. грн – зарплата жены.

Балан хранит в банке 150 тыс. грн и 8 тыс. долларов. Также семья Балана владеет квартирой в Ялте в аннексированном Крыму площадью 53 кв. м (зарегистрирована на жену).

Николай Балан ostannipodii.com

Командующий Нацгвардией пользуется служебной квартирой под Киевом, а ездит на Toyota Land Cruiser 120 2008 года выпуска. Задекларировал он и автомобиль супруги – Hyundai Accent 2012 года.

Николай Балан и Сергей Дейнеко Depo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Украины.

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