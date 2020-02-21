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21 февраля • обновлено в 17:51
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"Квартал 95" вызвал скандал постом о Майдане и "Беркуте" и быстро оправдался

5.7т
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Студия "Квартал 95" нарвалась на критику украинцев из-за неоднозначного стиха, приуроченного годовщине расстрелов на Майдане.

В четверг, 20 февраля, комики разместили соответствующий пост на странице в Facebook.

"Я не забуду огонь в центре столицы, и мужественные вокруг лица – страна сильных людей! Я помню, кто за страну сгинул, шевронов своих не скинул. Страна мужественных людей", – такие строки появились в соцсети.

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"Квартал 95" оскандалился постом о Майдане

"Квартал 95" оскандалился постом о Майдане

Украинцев возмутили слова про шевроны. Пользователи отметили, что на Майдане шевроны носили только "беркутовцы". Под постом оставили более 1,3 тысяч гневных комментариев.

"Квартал 95" оскандалился постом о Майдане

"Какие еще шевроны?", "Если уж вы пишите про шевроны, то и картинку постите соответствующую с "беркутней", "Вы издеваетесь? Шевроны носят силовики", "Что вы вообще несете?", "Вообще страх потеряли", – "взорвались" украинцы.

"Квартал 95" оскандалился постом о Майдане
"Квартал 95" оскандалился постом о Майдане

В "Квартале" отреагировали на возмущения, объяснив, что использовали фрагмент текста песни, которую артисты исполняли в 2017 году. Слова о шевронах в композиции касались не "Беркута", а украинских воинов в Крыму, которые не предали свою страну и пошли против российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий Сергей Притула в День Небесной Сотни 20 февраля попросил прощения у своего земляка Устима Голоднюка, который погиб на Майдане, и растрогал украинцев.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Небесная Сотня Расстрелы на Майдане
Место
Украина
Теги
Квартал 95 Беркут
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Иванович Василий
Иванович Василий
Все верно возмущаются. На языке науки это называется НЛП - нейро-лингвистическое программирование, эффект 25 кадра и прочие шалости, используемые спецслужбистами для манипуляции мнением населения. Если массово закидывать подобные "штучки" - и америкосы, как выяснилось, регулярно попадаются в расставленные сети при обсуждении собственных выборов. Так что - пусть квартальщики не будят лиха, пытаясь за умных сойти.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Страна, победившая разум!
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hunt andres
hunt andres
Страна победившего идиотизма.
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