"Квартал 95" вызвал скандал постом о Майдане и "Беркуте" и быстро оправдался

Студия "Квартал 95" нарвалась на критику украинцев из-за неоднозначного стиха, приуроченного годовщине расстрелов на Майдане.

В четверг, 20 февраля, комики разместили соответствующий пост на странице в Facebook.

"Я не забуду огонь в центре столицы, и мужественные вокруг лица – страна сильных людей! Я помню, кто за страну сгинул, шевронов своих не скинул. Страна мужественных людей", – такие строки появились в соцсети.

"Квартал 95" оскандалился постом о Майдане

Украинцев возмутили слова про шевроны. Пользователи отметили, что на Майдане шевроны носили только "беркутовцы". Под постом оставили более 1,3 тысяч гневных комментариев.

"Какие еще шевроны?", "Если уж вы пишите про шевроны, то и картинку постите соответствующую – с "беркутней", "Вы издеваетесь? Шевроны носят силовики", "Что вы вообще несете?", "Вообще страх потеряли", – "взорвались" украинцы.

В "Квартале" отреагировали на возмущения, объяснив, что использовали фрагмент текста песни, которую артисты исполняли в 2017 году. Слова о шевронах в композиции касались не "Беркута", а украинских воинов в Крыму, которые не предали свою страну и пошли против российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий Сергей Притула в День Небесной Сотни 20 февраля попросил прощения у своего земляка Устима Голоднюка, который погиб на Майдане, и растрогал украинцев.

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