"Квартал 95" потроллил Зеленского и "слуг" за скандал с Ермаком

"Квартал 95" поздравил команду президента Украины Владимира Зеленского с "первым коррупционным скандалом" – тем, который развернулся вокруг главы ОП Андрея Ермака и его брата Дениса.

Такими ироничными словами, в частности, начался выпуск программы "Чисто News" производства студии вечером 2 апреля (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость вниз).

"Поздравляем ЗеКоманду с первым коррупционным скандалом, особенно его авторов Гео Лероса и Андрея Ермака", – улыбаясь, сказала ведущая.

Кроме этого, в программе еще раз выразили позицию президента Зеленского и членов фракции его партии "Слуга народа", которые заявляли о том, что точку в ситуации вокруг скандала с "пленками Ермака" должны поставить следователи.

"Искренне верим, что компетентные органы разберутся и награда таки найдет своего героя", – добавила ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из художественных руководителей "Квартала 95" и друг президента Владимира Зеленского Евгений Кошевой заявил, что глава государства позже может вернуться в студию на прежнюю должность.

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