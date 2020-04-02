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3 апреля • обновлено в 00:02
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"Квартал 95" потроллил Зеленского и "слуг" за скандал с Ермаком

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"Квартал 95" поздравил команду президента Украины Владимира Зеленского с "первым коррупционным скандалом" – тем, который развернулся вокруг главы ОП Андрея Ермака и его брата Дениса.

Такими ироничными словами, в частности, начался выпуск программы "Чисто News" производства студии вечером 2 апреля (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость вниз).

"Поздравляем ЗеКоманду с первым коррупционным скандалом, особенно его авторов Гео Лероса и Андрея Ермака", – улыбаясь, сказала ведущая.

"Квартал 95" потроллил Зеленского и "слуг" за скандал с Ермаком

Кроме этого, в программе еще раз выразили позицию президента Зеленского и членов фракции его партии "Слуга народа", которые заявляли о том, что точку в ситуации вокруг скандала с "пленками Ермака" должны поставить следователи.

"Искренне верим, что компетентные органы разберутся и награда таки найдет своего героя", – добавила ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из художественных руководителей "Квартала 95" и друг президента Владимира Зеленского Евгений Кошевой заявил, что глава государства позже может вернуться в студию на прежнюю должность.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Скандалы вокруг "Слуги народа" Пленки Ермака
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Ермак Гео Лерос
Место
Украина
Тег
Квартал 95
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