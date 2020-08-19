Куяльницкий лиман под Одессой окрасился в розовый цвет: видео необычного явления

Карина Бондаренко Одесса в деталях 06:44, 19.08.2020 Обновлено: 06:49, 19.08.2020

Куяльницкий лиман под Одессой, который известен своими целебными свойствами, окрасился в розовый цвет. В то же время берега водоема стали белыми.

Необычное природное явление удивило туристов, теперь там устраивают фотосессии, сообщает "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам экологов, воду в лимане "покрасила" засуха. Кроме того, во время нее совпали несколько обстоятельств.

"Это уровень воды, это концентрация соли в лимане и температурный режим. Когда это все совпадает, то микроорганизмы, присутствующие в лимане, получают этот пигмент – у них вырабатывается и цвет розовый", – объяснил эколог Сергей Гуцалюк.

Куяльницкий лиман стал розовым
ТСН

Берега у Куяльницкого лимана покрылись солью, которая образуется от резкого испарения влаги. Он очень обмелел, в некоторых местах уровень воды достигает всего нескольких сантиметров.

Экологи говорят, что ситуацию должны исправить дожди. Тогда соль и розовая вода в лимане исчезнут, а полноводным он станет ближе к зиме, когда откроют шлюз с моря и вода потечет в водоемы.

Водоем под Одессой окрасился в розовый цвет
ТСН
Люди устраивают фотосессии на лимане
ТСН

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Нежине Черниговской области водоем в Графском парке окрасился в розовый цвет. Необъяснимое явление сопровождается неприятным запахом и мором рыбы.

Комментировать
Одесса Одесса в деталях

Смотрите также

Лукашенко заявил о захвате власти в Беларуси "нацистами" и припомнил "шарлатанов" из Украины

Сорванная спецоперация по задержанию "вагнеровцев": кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ

В Николаеве депутатов ОПЗЖ забросали яйцами: появилось видео

МВД Беларуси сообщило о третьей жертве протестов

Лукашенко никогда не был другом Украины