Куяльницкий лиман под Одессой окрасился в розовый цвет: видео необычного явления

Куяльницкий лиман под Одессой, который известен своими целебными свойствами, окрасился в розовый цвет. В то же время берега водоема стали белыми.

Необычное природное явление удивило туристов, теперь там устраивают фотосессии, сообщает "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам экологов, воду в лимане "покрасила" засуха. Кроме того, во время нее совпали несколько обстоятельств.

"Это уровень воды, это концентрация соли в лимане и температурный режим. Когда это все совпадает, то микроорганизмы, присутствующие в лимане, получают этот пигмент – у них вырабатывается и цвет розовый", – объяснил эколог Сергей Гуцалюк.

Куяльницкий лиман стал розовым ТСН

Берега у Куяльницкого лимана покрылись солью, которая образуется от резкого испарения влаги. Он очень обмелел, в некоторых местах уровень воды достигает всего нескольких сантиметров.

Экологи говорят, что ситуацию должны исправить дожди. Тогда соль и розовая вода в лимане исчезнут, а полноводным он станет ближе к зиме, когда откроют шлюз с моря и вода потечет в водоемы.

Водоем под Одессой окрасился в розовый цвет ТСН

Люди устраивают фотосессии на лимане ТСН

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Нежине Черниговской области водоем в Графском парке окрасился в розовый цвет. Необъяснимое явление сопровождается неприятным запахом и мором рыбы.