Наборы

Группа фармацевтических компаний "Кусум", в которую входит украинский фармацевтический завод "Кусум Фарм" и дистрибьютор "Гледфарм ЛТД", помогает правительству Украины бороться с распространением коронавирусной инфекции. Общая сумма предоставленной "Кусум" в Украине, Индии, Узбекистане, Казахстане, Молдове, Мьянме и Филиппинах социальной помощи уже достигла 21 миллиона в гривневом эквиваленте. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Кусум", сообщает "Экономическая правда".

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Также в компании отметили, что придерживаются введенного в Украине жесткого противоэпидемического режима. Соответствующих рекомендаций и требований придерживаются во всех отделениях и офисах компании.

"Производство продолжает работать, чтобы непрерывно обеспечивать пациентов качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами – несмотря на то, что большая часть коллектива компании перешла на дистанционный режим работы", - подчеркнули в компании.

Вместе с тем в "Кусум" запустили социальный проект, предусматривающий безвозмездную передачу лекарственных средств.

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"Понимая высокую степень ответственности, компания приняла решение о запуске социального проекта и оказании благотворительной помощи в виде бесплатной передачи лекарственных средств на общую сумму около 3 млн грн (в розничных ценах), которые могут понадобится при лечении бактериальных осложнений коронавирусной инфекции, а это препараты азитромицина, левофлоксацина, линезолида, а также антигистаминные средства и препараты для симптоматического лечения гриппа и ОРВИ. Также в ближайшие дни 8 000 врачей будут обеспечены наборами индивидуальной защиты", - говорят в компании.

Реализация этой социальной инициативы стала возможной благодаря поддержке со стороны сотрудников группы компаний "Кусум" во всех странах, где она представлена: они перечислили свою однодневную заработную плату в благотворительные фонды для борьбы с коронавирусом.

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"Мы очень гордимся тем, что наша команда решила принять активное участие в борьбе с мировым пандемией. Кроме корпоративной программы помощи, практически все сотрудники "Кусум" выразили желание помочь врачам и пациентам", – прокомментировал инициативу Раджив Гупта, генеральный директор группы компаний "Кусум".

"Сейчас очень важны высокое сознание, самоорганизованность и слаженность действий. Спекулировать на ценах на чрезвычайно необходимые лекарства, медицинское оборудование, а также на средствах индивидуальной защиты считаю недопустимым, особенно в такое трудное время, когда все люди должны сплотиться и оказывать посильную помощь друг другу" , – добавил он.

В "Кусум" убеждены, что в современных условиях роль врачей и фармацевтов в обществе становится главной, и именно эти специалисты сейчас находятся на передовой в борьбе с инфекцией и принимают на себя первый удар. "Ангелы живут среди нас" – этот слоган лег в основу креативного ролика, где главные герои – врач и фармацевт – дают практические и понятные телезрителям рекомендации, как вести себя во время пандемии.

"Группа фармацевтических компаний Кусум планирует и в дальнейшем помогать обществу, предоставляя благотворительную помощь и внедряя социально значимые проекты", - обещают в компании.

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