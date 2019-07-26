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"Куски д*рьма": чиновник из Запорожья вляпался в сексистский скандал

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Чиновник Запорожского областного совета Владислав Марченко стал фигурантом грандиозного сексистского скандала.

Он опубликовал на своей странице в Facebook два поста, в которых оскорбил женщин и обвинил их в том, что они часто якобы сами провоцируют насильников своим внешним видом.

Так, он выразил мнение, что женщины должны носить исключительно закрытую одежду, потому что в противном случае они напоминают ему "проституток".

"Низшим слоям общества пропагандируется образ дешевой проститутки через попсу, фильмы и поддельных идолов. Но настоящие королевы никогда не станут обнажаться на публике. Посмотрите на свой образ и рассудите, на кого вы похожи больше: на королеву или проститутку. И тогда осознайте, какое по праву может быть к вам отношение", – написал Марченко.

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Во втором посте он и вовсе назвал тех, кто осудил его за скандальный текст, "кусками дерьма". Такое поведение вызвало возмущение общественности. Ведь выяснилось, что чиновник в придачу ко всему занимает должность уполномоченного Запорожского облсовета по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, по предотвращению и противодействию насилию по гендерному признаку.

Владислав Марченко

Владислав Марченко

Facebook Владислава Марченко

"Ничего особенного: Владислав Марченко публикует тухлую пасту школьника из рунета про то, что "баба дура надела юбку, а думает что дорого стоит, а она должна быть скромна и в чадре". Для пущей убедительности в конце только копирайта и подписи Джейсон Стетхем не хватает. А потом еще называет феминисток "кусками дерьма". Ничего особенного", – возмутился журналист Евгений Спирин.

Бурная дискуссия с осуждением Марченко развернулась и в комментариях под постами. Люди недоумевают с попытки чиновника учить других жизни и правилам поведения.

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"Куски д*рьма": чиновник из Запорожья вляпался в сексистский скандал

"Куски д*рьма": чиновник из Запорожья вляпался в сексистский скандал

"Куски д*рьма": чиновник из Запорожья вляпался в сексистский скандал

"Куски д*рьма": чиновник из Запорожья вляпался в сексистский скандал

"Куски д*рьма": чиновник из Запорожья вляпался в сексистский скандал

"Куски д*рьма": чиновник из Запорожья вляпался в сексистский скандал

"Куски д*рьма": чиновник из Запорожья вляпался в сексистский скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов попал в громкий сексистский скандал. Он заявил, что "женщины слабее умом мужчин".

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Место
Украина Запорожье
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