Курсанты выпрыгивали из окон: появились подробности о вспышке COVID-19 в общежитии КПИ

Курсанты, которые оказались закрытыми в общежитии Киевского политехнического института из-за вспышки коронавируса, остались без еды и вынуждены буквально выпрыгивать в окна.

Об этом сообщила журналистка "Украина 24" с места событий. Ей удалось пообщаться с курсантами, которые выглядывали в окна.

"Они говорили, что им есть нечего. Сейчас им привезли немного поесть, потому что их не выпускают, они на изоляции на третьем этаже закрыты", — рассказала она.

При этом отмечается, что местные дворники видели, как курсанты выскакивали из окон второго этажа, выбрасывали свои вещи, чтобы оттуда сбежать.

Как сообщал OBOZREVATEL, диагноз коронавирус в одном из общежитий КПИ поставили 52 курсантам, что составляет треть от всех проживающих. В здании проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции, а все остальные контактные лица тех, у кого подтвердили COVID-19, находятся под контролем.