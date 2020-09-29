Курсант Золочевский, выживший в катастрофе Ан-26, впервые вышел на прогулку

Курсант Вячеслав Золочевский впервые вышел на прогулку после авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом.

Как передает ТСН во вторник, 29 сентября, 20-летнему парню разрешили выйти из больничной палаты на улицу на четвертый день после трагедии.

Золочевский – единственный из 26 человек, кто выжил после падения самолета ВСУ. После катастрофы он бросился спасать своего товарища, однако тот вскоре скончался из-за полученных ожогов.

У курсанта помимо ожогов сотрясение мозга и ушиби, однако врачи ранее заявили об улучшении его состояния здоровья. Ожидается, что в ближайшее время парень сможет продолжить реабилитацию вне медицинского учреждения.

Ранее он рассказал, что выжил благодаря тому, что его от огня прикрыла определенная "капсула" из фюзеляжа.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку. В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.

Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.