Курсант Золочевский, выживший в катастрофе Ан-26 под Харьковом, озвучил свое будущее

Курсант Вячеслав Золочевский, единственный выживший после авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом, решил продолжить обучение в вузе по специальности.

Как сообщила "АрмияИнформ" в четверг, 15 октября, сейчас 20-летний парень находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, где ему вручили медаль "За воинскую службу Украине".

"Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по избранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу", – рассказал Золочевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку. В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.

Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.