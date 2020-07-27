Курорты Украины затопило из-за сильного ливня: проспект стал продолжением моря. Фото и видео

В Кирилловке на Запорожье, а также в Бердянске сильные ливни 26 июля привели к затоплению и обесточивание целых микрорайонов.

Как пишет РИА-Мелитополь, в курортном поселке Азовский проспект на какое-то время стал продолжением Азовского моря. В обоих населенных пунктах ливневки уже не впервые просто не справились с количеством осадков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что еще вечером 26 июля центр Кирилловки стал непроездным – местами там стояло до 20-30 см воды. Некоторые отдыхающие не решались идти и ждали на "островках", когда вода уйдет.

Шторм в Кирилловке (Скриншот с видео)

"Сезон в Кирилловке в этом году и без погодных аномалий был не очень. Если подобная погода затянется на несколько дней, курортников в поселке станет еще меньше", – констатирует издание.

В Бердянске 26 июля прошел сильный ливень (brd24.com)

Тем временем в Бердянске выпала почти четырехмесячная норма осадков – 49,2 мм при норме всего второго летнего месяца в 13 мм, передает "Бердянск 24" со ссылкой на данные местной морской гидрометеостанции.

Ливень в Бердянске (brd24.com)

Из-за ливня центр Бердянска затопило, а часть микрорайонов осталась без электричества. На определенных участках нижней части города движение транспорта по дорогах и пешеходов по тротуарам было заметно усложнено.

В Бердянске 26 июля выпала почти четырехмесячная норма осадков – 49,2 мм (brd24.com)

Центр Бердянска затопило (brd24.com)

Из-за ливня в Бердянске пешеходы не могли пройти по тротуарам (brd24.com)

В Бердянске ливень затопил улицы (brd24.com)

На определенных участках нижней части Бердянска движение транспорта было затруднено (brd24.com)

Последствия сильного ливня в Бердянске (brd24.com)

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье и Харьков 13 июля обрушился сильный ливень, в результате чего многие улицы городов оказались затопленными.