"Курорт без руссо-туристо!" В Крыму пожаловались на быдло-отдыхающих

Во временно оккупированном Крыму пожаловались на отдыхающих. Так, постоянные гости Алушты возмущены поведением туристов на пляже "Калипсо".

На сайте "Алушта 24" пишут, что люди приходят к морю с кастрюлями еды, распивают алкогольные напитки, курят и мусорят на пляже. При этом их никто не штрафует и даже не делает им замечания.

На жалобу обратила внимание пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым25%.

"Алушта. Туристы из России требуют курорт без руссо-туристо! Странно, это ж ваши, радуйтесь", — написала она в комментарии под постом.

Туристы пьют на пляже

Алушта

Туристы из России требуют курорт без руссо-туристо!

странно

это ж ваши

радуйтесь pic.twitter.com/hZPn3HoG2e — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 26, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму женщина умерла возле больницы, не дождавшись помощи от медиков.

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