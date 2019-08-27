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"Курорт без руссо-туристо!" В Крыму пожаловались на быдло-отдыхающих

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Во временно оккупированном Крыму пожаловались на отдыхающих. Так, постоянные гости Алушты возмущены поведением туристов на пляже "Калипсо".

На сайте "Алушта 24" пишут, что люди приходят к морю с кастрюлями еды, распивают алкогольные напитки, курят и мусорят на пляже. При этом их никто не штрафует и даже не делает им замечания.

На жалобу обратила внимание пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым25%.

"Алушта. Туристы из России требуют курорт без руссо-туристо! Странно, это ж ваши, радуйтесь", — написала она в комментарии под постом.

Туристы пьют на пляже

Туристы пьют на пляже

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Исаев Максим
Исаев Максим
А кроме Роксоланы других возмущенных нет?
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Владимирский Александр
Владимирский Александр
Исаев Максим, Потому, что брехня полная. Был еще один врун -говорящая каска, да совесть заела.
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