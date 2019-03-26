Крымский мост – большая проблема для России. Там это понимают – замминистра

Пять лет в Крыму под незаконным руководством Российской Федерации продолжаются массовые нарушения прав человека. Особенно это касается тех, кто не был ослеплен "русским миром" и не поддерживал "крымнашистскую" эйфорию.

Противники аннексии Крыма подвергаются постоянному давлению со стороны крымских "властей" и правоохранительных органов. Детей на полуострове учат пользоваться оружием, любить "родину" и защищать ее любым способом, в том числе и военным.

Оккупанты закрывают глаза на экологическую катастрофу, которая охватила территорию Крыма благодаря их руководству и бездарным действиям. А сами жители уже успели понять, какую разруху Россия принесла в их дом.

Об этом и многом другом OBOZREVATEL поговорил во второй части интервью с первым заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуфом Куркчи. Первую часть можете прочитать тут.

– С момента аннексии Крыма наиболее пострадали крымские татары, которые активно выступали против присоединения полуострова к РФ. Проводились постоянные обыски, их похищали, сажали и даже убивали. Как сейчас обстоят дела?

– Обысков меньше не стало. Если вы посмотрите, практически каждый четверг, видимо какой-то есть график, они приезжают, проводят эти обыски и кого-то задерживают. Сегодня они это делают под эгидой борьбы с терроризмом, и это даже не какой-то специальный орган. Вот что мы знаем о борьбе с терроризмом в Украине? Мы знаем, что есть специальный орган, который борется с этим явлением, и он выполняет свою работу.

Юсуф Куркчи Ukraine crisis media center

В Крыму же с терроризмом борются все, начиная от региональной межведомственной комиссии в которую входят, и руководители школ, и специальные завучи, то есть, это такая система в которой все регулярно участвуют. Эта система создана не потому, что есть высокий риск терроризма, а чтобы внушить страх, а, как известно, людьми в состоянии страха легче управлять и манипулировать — это одна сторона.

Теперь вспомним о милитаризации, если посмотреть событийный ряд в области детского воспитания, то преимущественно это будут конкурсы по стрельбе, военные игры, чемпионаты по сбору-разбору автомата Калашникова, выставки оружия. Там нет ничего такого, чтобы развивало творчество, вся категория мероприятий направлена на воспитание бойца. На воспитание исторической памяти, героизацию.

Причем я не знаю, как много реальных участников второй мировой сейчас живут в России и Крыму, но пока этот миф живет и его эксплуатируют. Это воспитание нового поколения, которое должно будет любить свою новую "родину" и быть готовым с оружием в руках ее защитить.

– Вот именно, дети растут на этих примерах, и когда они повзрослеют, будут считать себя гражданами РФ, ведь растут они при российской оккупации. Уже через 10-15 лет Крым будет вернуть гораздо сложнее, чем сейчас.

– Эйфория от автоматов очень быстро проходит, как и разочарование в этом автоматном детстве, когда ты не просто держишь оружие, которое ты видел на картинках, а когда ты видел, что от этого оружия умирают люди.

То есть нам важно показывать, что эта "империя" несет не только изменение сознания на какой-то территории, которую они захватили в 21 веке, но и то, что эта "империя" еще и несет беду в семьи и забирает жизни людей на других территориях. То есть нам очень важно говорить и иметь контент, который мы могли бы доводить до Крыма. Нет ничего такого, как аксиома, когда человеку объяснили, он один раз во что-то поверил и ничего не меняется. На все можно влиять и очень важно, чтобы у нас были какие-то механизмы для этого.

– Нельзя не вспомнить про Крымский мост, еще зимой ваше Министерство опубликовало данные о смещении конструкции, к тому же появились сведенья о том, что из-за строительства началось обмеление Керченского подходного канала, из-за чего в Керченском порту аннексированного Крыма запросили снизить осадку кораблей с 8 до 5 метров. Подобная ситуация касается и Керченского пролива. Какие данные есть сейчас?

– Азовское море более пресное, чем Черное море, потому что здесь постоянно есть приток пресной воды с речки Дон. Приливы и отливы позволяли перетекать воде из Азовского моря в Черное море и наоборот. Таким образом здесь создавался свой особенный биологический ритм, который был связан с температурой воды, засоленностью, минерализацией и так далее.

Теперь построили Крымский мост. Если течет река и посередине ее поставить камень, течение изменится? Да. Течение будет идти по бокам, а посередине что? Там будет заиливание. И вот таких вот "камешков" при строительстве моста насовали так, что теперь Крымский мост создает практически эффект дамбы.

Крымский мост

Во-первых, это влияет на биологические процессы, Азовское море будет опресняться больше, потому что воды, которая перетекает из Азова в Черное море во время отливов, стало меньше, может и не в два раза меньше, но это уже есть.

Построив Крымский мост, россияне ограничили проходимость судов – 35 метров вверх и 8 метро в глубину. На сегодня происходит заиливание этой глубины. Сейчас уже капитан Керченского порта обращается к администрации портов с просьбой изменить размеры судов, которые могу проходить в порт. Он опасается, что будут постоянные аварии, а если будут эти аварии, то у тебя падает рейтинг безопасности, а это значит, что не каждый захочет к тебе ехать, а это значит удорожание услуг перевозчика, а в порту уменьшение товарооборота, и соответственно порт умирает.

Мало того, вот этот Дон, отливы и приливы, отсутствие этой "дамбы" – это построило определенный фарватер, по которому проходят суда. А теперь эти фарватеры тоже будут меняться, потому как эти все процессы – изменение течений, уменьшение скорости, это все будет приводить к тому что, например, если ранее определенный объем воды вытекал в Черное море, то теперь он будет заворачиваться. А там, где он будет заворачиваться – будет происходить заиливание.

В болото Азовское море, конечно, не превратится, но то, что оно будет опресняться – это раз, основные судоходные фарватеры будут мелеть – это два. И уже мы можем говорить о том, что это проблема для всего судоходства в Азовском море, и для России в том числе, и они это понимают.

– А что по смещениям?

Что касается смещений, да, мы наблюдаем эту динамику. Возможно, это было просчитано и является особенностью конструкции, но все инженеры говорят, что она должна была строиться на скальной основе. Это дает гарантию того, что колебаний не будет. Но неустойчивые грунты влияют на смещение опор, и это не говоря о ветрах и ледоходах. Азовское море замерзает быстрее, так как оно менее соленое, чем Черное море, и промерзает оно глубже, и это так же будет сказываться на опорах.

– В сети показывали фотографии, как после снега сходит насыпь под дорогой ведущей к Крымскому мосту, если ее не укреплять, дорога может сойти вместе со склоном. Почему так происходит?

– Скорее всего там не продуманная система водоотведения, которая из-за обильных осадков просто не справилась с нагрузкой. Бетонные коллекторы деформировались, или их изначально неправильно собрали, и вода начала подмывать основу.

Впрочем, с этим можно бороться, но это указывает на то, что у строителей есть задача все сделать как можно быстрее, из-за чего совершаются ошибки и все приходится доделывать.

Оползни угрожают целостности трассы ведущей к Крымскому мосту Украинский Киберальянс

Но у оккупантов и нет цели все сделать качественно, самая главная роль этой трассы, этого моста и этих электростанций, которые там строятся — это показать, что "империя" пришла навсегда. Это не для того, чтобы решить какую-то проблему, ведь старая трасса справлялась с тем грузопотоком который был в Керчи. Да, может теперь благодаря этой трассе и можно доехать от Керчи в Севастополь на полчаса раньше, но она создала много неудобств жителям, которые живут вдоль этой трассы.

Раньше, чтобы добраться в населенный пункт, который стоит напротив, можно было за 5 минут, просто пересекая дорогу и переезжая на другую сторону. Сейчас же огромная насыпь не позволяет этого сделать, а объезды построены на длинных расстояниях, и порой приходится вместо 5 минут ехать до того же населенного пункта полчаса-час. То есть, они решили какую-то задачу стратегическую, создали возможности для логистики объединить две конечные точки, а все остальные?

– Не просчитали?

– Не то, что не просчитали, это к тому, что эти объекты не делают для людей, а для демонстрации своей мощи, что несмотря на санкции мы можем себе это позволить. Или же для отмывания денег в процессе строительства.

– Говорят о том, что из-за колебания опор пускать железнодорожные перевозки по мосту опасно, ведь рельсы должны быть идеально ровными и любое их повреждение может привести к схождению поезда с рельс?

– Я говорил о том, что основу, на которой построен мост, можно сравнить с очень плотным пластилином, и сваи должны быть стоять на скальной породе. Длина опор в Крымском мосту – 65 метров, и они вбиты в глину.

Теперь все зависит от того, какая сила давления на эти опоры. Если у тебя нагрузка соответствует той, что сейчас идет по трассе, мы же видим какая там интенсивность, то ничего страшного, но когда достроят железную дорогу и там пойдут грузовые и пассажирские поезда – нагрузка сильно возрастет, к тому же сама конструкция имеет огромный вес, это все будет влиять на устойчивость конструкции.

Строительство железной дороги на Крымском мосту

Плюс, нагрузка не равномерная – с одной стороны автомобильная часть, на которой будет одна сила давления, и железнодорожная – уже с абсолютно другой силой давления на опоры. А значит и просадка там будет больше.

Мы конечно не ждем беды, но почему-то тяжелые грузовики там не ездят, почему-то реанимировали паромную переправу по которой перевозят многотонные грузы, с чем это связано?

– Вернемся к экологическим проблемам. Экологи утверждают, что из-за отсутствия днепровской воды Крым через какое-то время превратится в пустыню?

– Отсутствие воды в полном объёме привело к деградации почв, которая привела уменьшению зеленых насаждений, а если нет зеленых насаждений, то средняя температура нагревания поверхности увеличивается.

Так вот влияние солнечных лучей на север Крыма приводит к тому, что меняется весь агрофизический процесс, то есть у тебя появляется участок суши, который сильнее нагревается, что приводит к засухе. Большой объем горячего воздуха поднимается, и движется в зависимости от направления ветра, нагревая какую-то территорию и создает эффект духовки для севера, где будет увеличиваться средняя температура, что приведет к еще большей потребности в воде.

Пустыней Крым никогда не был, но эта классическая степь будет оставаться. Единственное что, количество пресной воды, которое вливалось, оно вымывало соли вниз и качество земель было благоприятным для сельхозпроизводства любых культур. Когда ты имеешь хорошую почву, достаточное количество воды и света, то ты можешь развиваться. Почему после строительства Северо-Крымского канала появилось несколько колхозов-миллионеров, потому что они начали развивать садоводство и продукция, которая была здесь, была очень качественной и расходилась по всему бывшему СССР.

Дамба на Северо-Крымском канале

Сейчас же из-за отсутствия воды идет засоление почв, и по возвращению полуострова нам надо будет развернуть этот процесс в обратную сторону, чтобы вернуть возможность заниматься сельским хозяйством в Крыму.

– К экологической катастрофе в Армянске, из-за выброса серной кислоты с отстойника завода "Крымский Титан", тоже привело отсутствие воды, есть ли еще в Крыму подобные точки, которые могут "выстрелить"?

– Такого опасного производства, как "Титан" в Крыму больше нет, но и существующую проблему с заводом решить они не смогут. Самое главное требование технологического процесса на заводе – это вода, которая должна быть практически дистиллированной. Все их попытки бурить все новые и новые скважины не смогут решить проблему, потому что объемов пресной воды очень мало, а за ней идет поступает вода практически с моря.

"Крымский Титан"

Поэтому, как бы они там не пытались решить эту проблему, практически через какой-то период времени эта вода приходит в негодность, они бурят другую скважину, третью — это не работает. Единственное условие чтобы авария не повторилась, нужно остановить завод.

– В принципе Армянск — это зона экологического бедствия?

– Да.

– За пять лет аннексии Крыма у крымчан спала эйфория от "русского мира"?

– Смотрите, я буду говорить про то, что доступно везде. На празднование 23 февраля, День защитника Отечества, которое так почитают в России, знаете сколько людей пришло? 50 человек, и это в самом русском, по их меркам, городе Севастополь с 400 тысячным населением.

Сегодня средняя зарплата по России около 32 тыс. рублей, в Крыму около 28 тыс. рублей, а в Севастополе 22 тыс. рублей. При том, что уровень цен в Крыму самый высокий, потому что это самая удаленная точка "империи", логистику нужно решать по самому длинному маршруту. Там самый дорогой бензин, значит все, что в магазине, оно имеет в составе часть транспортно-логистических расходов. Там практически убито свое производство молока и птицы. Там все привозное, а значит дорогое. И при уровне показателей по зарплате там самые высокие цены. Понятно, что уровень жизни там катится вниз.

– Холодильник стал побеждать телевизор?

– Пока что да. И качество товаров в Крыму достаточно сомнительное. Когда крымчане приезжают на материковую часть Украины, они сами говорят, что разница во вкусе того или иного продукта ощутима, и у нас вкуснее.

– И последнее, о милитаризации Крыма, народные депутаты Украины Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров заявляли о том, что на полуостров свозят ядерное оружие, вы знаете об этом?

– Я не могу утверждать наверняка, то, что я точно знаю, так это то, что там создаются условия для хранения ядерного оружия, и там присутствует оружие, которое может использовать ядерные боеголовки.

Если у тебя есть место для хранения и есть пушка, из которой ты можешь выстрелить ядерной боеголовкой, то понятное дело, что у тебя должны быть эти все боеголовки. Поэтому говорить о том, что там его нет, нет никаких оснований, потому что там есть носители и хранилища.

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