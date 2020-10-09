Курил "дурь" и работал в строительной компании: что известно об отце, убившем 6-летнего сына на Виноградаре

Отец-убийца 6-летнего мальчика в Киеве работал в "Киевгорстрое-1", занимался строительными материалами. Друзья говорят, что он его воспитывал, пока мама была на заработках в Италии. У семьи есть квартиры неподалеку от места трагедии.

Соседи рассказали, как умирающего ребенка спасали пожарные, а полиция несколько часов не приезжала на вызов.

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Мать ребенка и мать убийцы живут рядом

В доме на ул. Данченко, что в спальном районе на Виноградаре в Киеве, пока еще не знают, что маленький 6-летний мальчик Данила, которого на днях убил и поджег собственный отец, жил именно в этом доме.

По стечению обстоятельств в первом корпусе 25-этажки на 17-м этаже живет мать мальчика Виктория, а через подъезд, в 3-м корпусе – ее свекровь и мать отца Александра К., который совершил это страшное преступление.

Подъезд, где жил погибший Данила с мамой на улице Данченко

"Да, я этого мужчину помню, он приходил сюда", – говорит одна из жительниц подъезда и передергивает плечами, словно от холода. "Как страшно, беда прямо рядом ходит", – добавляет женщина.

Данилу тут помнят смутно. Во дворе детей очень много, иногда он гулял тут с няней, с какой-то женщиной.

В тот день, 5 октября, Данила также гулял во дворе с няней, которая забрала его с английского. Тогда к ним сюда, на улицу Данченко, явился отец Александр. Он забрал ребенка к себе, на проспект Правды, 31-А. Сказал, хочет побыть с ним.

Александр на суде заявил, что своим убийством спасал сына Информатор

Родители уже были разведены. Александр не платил алименты, и Виктория подавала на него в суд. Последнее же разбирательство между ними касалось решения о том, с кем будет жить сын.

Как развивалась трагедия

Когда Виктория приехала на пр. Правды за ребенком, не было еще и 16:00.

"Мы вернулись домой примерно в это время, вышли из лифта, а эта мама с двумя мужчинами постарше и помладше садились в лифт. Тогда еще не было криков. А уже примерно в 19 часов мы открыли дверь в коридор, а там они уже бегали, кричали: "Открой дверь! Где ребенок?!" – рассказывает соседка Светлана.

По ее словам, около 20:00 они заметили пожарную машину, а соседи сверху сказали, что горит на седьмом этаже.

Примерно девять лет назад Александр навещал маму в Италии. OK мамы Александра К.

"Мы выскочили в коридор, а там уже пожарные. Они молодцы, быстро протянули шланги, кувалдой стучат к нему в двери, говорят: "Открой двери!". А за дверью – тишина. Мама кричит. Спасатели взяли болгарку и стали вырезать двери. Когда открыли, то квартира была в дыму. Этот отец выскочил на площадку, глаза бешеные, бегает и ничего не говорит! Уже наши соседи заблокировали его, чтобы он никуда не сбежал. А полиции так и не было! Я звонила им в 20:32, просила: "Приедьте, тут в опасности жизнь ребенка!". А соседи говорят, что до меня они им уже раз пять позвонили. И появились полицейские тут, уже когда нас эвакуировали, потому что нашли там у него на кухне какой-то подозрительный предмет. Я в тапочках и халате подошла к следователям, которые стояли там в масочках и красивых костюмах во дворе. Говорю: "Если бы вы приехали вовремя, этой трагедии бы не было!". А они молчат", – возмущается Светлана.

Александр в Италии OK мамы Александра К.

Нашли пакетики с порошком

Как выяснилось позже, отец ребенка Александр К., якобы испугавшись ударов кувалдой в двери, перерезал Даниле горло ножом и нанес два удара ножом в сердце. Потом положил мальчика на кровать, рядом положил две подушки и поджег. Затем закрыл ребенка в комнате, сам вышел в соседнюю и открыл балкон.

Все это время под дверями билась и кричала Виктория, умоляя отпустить Данилу.

Также под окнами дома, среди выброшенных безумным отцом игрушек и посуды, полицейские обнаружили пакетики с белым порошком.

Соседи говорят, что семья прожила в этой квартире на пр. правды, 31-А несколько лет. По словам соседки Светланы, они поженились, потом у них родился сын. А уже несколько лет как пара развелась. Правда, женщина уверяет, что скандалов и криков из их квартиры слышно не было. Да и она не замечала Александра пьяным.

Накануне убийства отец мальчика обновил профиль на своей страничке. Facebook Александра К.

"У нас все очень спокойно в доме, тихо. Он обычно просто здоровался и все. Мы не общались с ними. А после такой трагедии просто успокоиться не могу", – говорит женщина.

Отец ребенка работал в строительной компании

Сам Александр до последнего времени работал в компании "Киевгорстрой", в ДБК-4. Причем был он не просто строителем, а работал в офисе. "Хорошо разбирался в потребностях строительства, интересовался новыми материалами и инновациями в строительстве. Производил впечатление адекватного человека. Чтобы он употреблял наркотики? Нет, такого за ним не замечал. Хотя видел его года два-три назад. Тогда у него уже были какие-то проблемы с женой", – рассказал на условиях анонимности один его знакомый.

Многие его знакомые по работе или по Коломые, откуда Александр родом, были в шоке, узнав о трагедии и о роли отца.

Александр 10 лет назад и сейчас на суде Информатор, ОК

"Я в шоке просто. Увидела видео, несколько раз пересматривала, да, это он. Я знаю его с юности, пересекались в компании. Он был умным и начитанным парнем. Особо ничего он про себя не рассказывал, просто шутил. Как такое могло случиться", – говорит его знакомая по Коломыи.

"Лет 14 уже не виделись и не разговаривали. Что с ним произошло, я просто в шоке. Был хорошим, отзывчивым и добрым другом. Любил покурить дурь, как и все в этом возрасте. Но так, чтобы злоупотреблял, такого не было", – рассказывает другая знакомая.

Друзья детства говорят, что мама Александра ездила на заработки в Италию, когда он учился в школе. Рос он с отцом и старшим братом. На страничке у мамы в соцсетях до сих пор отмечено, что она живет во Флоренции. Любит фотографироваться на природе. Приезжал туда и ее сын Александр, встречался с друзьями, ел неополитанскую пиццу.

В юности Александр любил музыку и компьютерные игры с гонками. После школы он закончил местный правовой-экономический колледж. Но там его уже не помнят, говорят, коллектив поменялся. После этого учился в вузе.

В Италии Александру понравилась пицца. OK мамы Александра К.

Перебравшись в Киев, сначала жил в общежитии "Киевгорстроя-1" в Шевченковском районе. У него даже есть крохотная часть акций этой компании. Хотя никакая недвижимость за Александром не числится в том числе и на пр. Правды, 31-А, где произошла трагедия.

А вот на улице Данченко одна квартира за его супругой, вторая – за его мамой. В доме живет много строителей. Правда, многое жилье сдается. А владельцы живут или еще достраивают жилье в "Варшавском квартале" тоже на Виноградаре.