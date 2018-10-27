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Курбас, Зеров и другие: в Украине чтят память расстреляных в урочище Сандармох

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В Украине 27 октября чтят память расстрелянных в урочище Сандармох (Карелия, РФ) в 1937 году представителей украинской интеллигенции.

"Сегодня мы с грустью вспоминаем жертв массовых расстрелов интеллигенции в урочище Сандармох, которое стало символом Большого террора. 81 год назад в российской Карелии сталинские палачи расстреляли более тысячи узников Соловецких лагерей, среди которых - более 300 украинцев" - написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Он напомнил о погибших представителях украинской интеллигенции: Леся Курбаса, Николая Кулиша, Николая Зерова, Марко Вороного, Валерьяна Пидмогильного, Сергея Грушевского, Владимира Чеховского, Антона, Остапа и Богдана Крушельницких, Павла Филиповича, Олексу Влызько, Валерьяна Полищука, Григория Эпика, Олексу Слисаренко, Михаила Ялового и других.

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Курбас, Зеров и другие: в Украине чтят память расстреляных в урочище Сандармох
Курбас, Зеров и другие: в Украине чтят память расстреляных в урочище Сандармох
Курбас, Зеров и другие: в Украине чтят память расстреляных в урочище Сандармох
Курбас, Зеров и другие: в Украине чтят память расстреляных в урочище Сандармох
Курбас, Зеров и другие: в Украине чтят память расстреляных в урочище Сандармох

Как известно, Сандармох - место крупнейших массовых казней репрессированных во времена Сталинского террора.

В 30-е годы ХХ века там были убиты более 9500 человек. Общественные активисты нашли место казней лишь в 1997 году. Здесь были установлены мемориалы. Отдельный мемориал посвящен украинцам в знак памяти о расстрелянных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине почтили память погибших на Донбассе защитников.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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