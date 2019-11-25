"Кур*а, е**ная уборщица!" В Польше студентка жестоко оскорбила украинку и получила наказание

В Варминско-Мазурском университете в Ольштыне (Польша) отстранили от учебы студентку, которая выложила в сеть видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, ехавшей с ней в поезде.

Как сообщает Wprost, девушка на камеру жаловалась на украинку, которая испортила ей поездку, потому что заняла место в поезде. Ролик появился на канале tvolsztyncompl в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца страницы).

"Вчера украинская кур*а, е**ная уборщица, заняла мое место в поезде, и вообще, за***ла все, кур*а, купе, что никто не мог сесть. Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить...

Мало того, что она была толстая, но еще у нее был большой чемодан, и она ничего не понимала", - жаловалась девушка.

В Польше студентка жестоко оскорбила украинку и получила наказание

Видео в сети набрало 60 тысяч просмотров.

"Я должна была пойти к кондуктору, но я добра к животным. Только не к таким, поэтому в следующий раз не буду. Е**ть этих украинских стерв, так ненавижу их... Эта женщина – тупая уборщица, так что иерархию надо соблюдать", - сказала она.

После этого руководство университета заявило о немедленном отстранении студентки. Также в прокуратуру было направлено уведомление о возможном совершении преступления.

"В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции в отношении лиц другого пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных", - говорится в заявлении.

В ответ на скандал девушка записала еще одно видео, в котором заверила, что не поддерживает национализм или дискриминацию, и назвала случившееся "шуткой".

"Простите, я не подумала, я просто дура", - сказала она.

Как писалOBOZREVATEL, чиновник Запорожского областного совета Владислав Марченко опубликовал на своей странице в Facebook два поста, в которых оскорбил женщин и обвинил их в том, что они часто якобы сами провоцируют насильников своим внешним видом.

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