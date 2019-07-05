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"Купи свечи, а то сдохнешь": Соколова ярко затроллила РПЦ

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Украинская журналистка Янина Соколова с сарказмом охарактеризовала Русскую православную церковь, которая готова оправдывать любые преступления и жестокость, если того требует властная пропаганда.

В частности, возмущения журналистки вызвали слова российского священника, который заявил, что миллионы солдат Красной армии погибли во Второй мировой войне из-за того, что были некрещенными. Согласно его теории, победу спустя несколько лет удалось одержать только тем, кто покрестился. Фрагмент бредового спича священнослужителя телеведущая показала в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"То есть, по его логике Гитлер – это посланник Господа, карающий грешников? А у вас хороший Бог, изобретательный. Не любишь Бога – херяк потоп, не молишься – превращаешься в камень, не крещенный – полезай в газовую камеру", – возмутилась Соколова. "РПЦ – купи свечи, а то сдохнешь", – добавил голос диктора за кадром, осуждая превращение религии в инструмент кремлевской пропаганды.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова разгромила главного кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева за антисемитскую риторику в передаче к 9 Мая. В ней он заявил, что во Второй мировой войне народам СССР была отведена роль победителей, а евреям – роль жертв Холокоста.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Россия
Тег
РПЦ
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