Купаться невозможно: Ялту настигла экологическая катастрофа

В оккупированном Россией Крыму в городе Ялта на многих пляжах обнаружен разлив мазута.

Об этом в Facebook на странице сообщества "Доска позора Ялты" сообщила пользователь Наталья Куценко, опубликовав соответствующие фото.

"В Ялте экологическая катастрофа! Разлив мазута! На многих пляжах у кромки воды осели куски черного мазута! Люди жалуются, что они и их дети измазались этой мазутой! Не знают, как ее выводить. Где экстренные меры МЧС по сбору всего мазута?! Администрация пишет какой-то бред о лидерстве экологичности Ялты!" - написала Куценко.

Как пишут российские СМИ, местные жители жалуются на то, что из-за разлива мазута невозможно купаться в море, поскольку он остается на коже и с трудом оттирается. Люди, боясь испачкаться, покидают пляжи.

"Нужно чтобы разобралась прокуратура – это же на уровне экологической катастрофы. Кто-то же будет и рыбу ловить, а потом ее продавать", - отметила одна из местных жительниц.

Предполагается, что, скорее всего, мазут попал в море с длинномерного судна, поскольку плотность загрязнения является достаточно большой.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Кабмине рассказали о неизбежной катастрофе в Крыму.