Як виявилося вчора, наші чиновники без кумівства, договорняків та корупції навіть великий державний герб затвердити не можуть!

Перше, друге і третє місця на конкурсі присудили проектам Олексія Кохана та Івана Турецького. Обидва є співавторами малого герба України разом з Андрієм Гречилом.

Андрій Богданович Гречило, який наразі є головою журі нинішнього конкурсу, був консультантом Олексія Кохана при створенні ним проекту герба на конкурс 1997 року.

Саме цей же проект без жодних змін подано й на конкурс 2020.

Тобто фактично голова журі присудив перше місце своєму ж проекту, в створенні якого свого часу брав участь.

А друге і третє - іншому своєму співавтору, а за одно куму та бізнес-партнеру Іванові Турецькому

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Вади проекту "переможця" Кохана. Примітивізм зображення.

Надмір декоративних елементів.

Перевернуте колосся.

Помилкове зображення архангела з кривим мечем (мав би бути з палаючим) і в дитячих гольфах.

Щитотримачі топчуть стрічку в національних кольорах.

Козака зображено не в одязі 17 - 18 століть а в театральному наряді 20 століття хору імені Вєрьовки, в надмір широких червоних шароварах...

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Висновок.

Кабінет міністрів та Верховна рада України немають жодного а ні юридичного, а ні морального права затверджувати проект великого державного герба України який конкурсна комісія визначила "переможцем" конкурса шляхом кумівства та корупції.

Я вже мовчу про несмак та порушення геральдичних правил.

Результати цього псевдоконкурсу мають бути скасовані!

Досить чудувати світ!

Готую відповідну заяву до антикорупційних правоохоронних органів!