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Спецоперация команды Зе? Как ушел скандальный Труба и поможет ли это Украине

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В Украине не утихает скандал вокруг руководителя Государственного бюро расследования Романа Трубы. Несомненно, на его репутацию повлияла серия скандальных сливов, в которых фигурирует глава ведомства, но основным ударом стало задержание на взятке в $150 тысяч "правой руки" директора ГБР – Игоря Щербины.

Резонансное дело не осталось без внимания президента Владимира Зеленского, чья фракция в парламенте "Слуга народа" в тот же день, 3 декабря, проголосовала президентский законопроект о перезагрузке ГБР, который предполагает увольнение Трубы.

Кто такой Игорь Щербина, который стал чуть ли не главной причиной захоронения карьеры Романа Трубы, и в чем суть скандала – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

  • Бывший чиновник ГПУ требовал взятку от столичной компании-застройщика, обещая поспособствовать закрытию против них уголовного дела в ГБР.

  • В 2010 году Щербина был следователем по "газовому делу" против Юлии Тимошенко. По факту, именно он инициировал открытие уголовного производства.

  • После Революции Достоинства сотрудник ГПУ не попал под люстрацию, а был назначен главой Главного следственного управления. Его замом стал Роман Труба.

  • Именно Щербина способствовал карьерному росту своего экс-подопечного, используя связи с бывшим скандальным нардепом Сергеем Пашинским. Оказывается, оба являются кумовьями задержанного на взятке экс-чиновника.

  • После назначения Трубы директором ГБР, Щербина становится негласным куратором Бюро.

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Дело Щербины

О задержании экс-начальника Главного следственного управления ГПУ стало известно 3 декабря из сообщений пресс-служб САП и НАБУ. Как установило следствие, Щербина, при посредничестве предпринимателя, требовал от одной из столичных компаний-застройщиков $150 тыс. якобы для дальнейшей передачи в Государственное бюро расследований с целью закрыть уголовное производство в отношении компании. Бывшего чиновника ГПУ, вместе с предпринимателем взяли после получения Щербиной первого транша в $75 тыс.

Игорь Щербина

Игорь Щербина

"Зик"

На данный момент правоохранители устанавливают другие обстоятельства совершения преступления и причастные к нему лица. При этом проверяется возможная причастность к этому преступлению непосредственно Трубы.

Как стало известно OBOZREVATEL, Щербина попался на взятке из-за жалобы соратника замглавы Офиса президента Сергея Трофимова. Как оказалось, именно приближенный к Офису предприниматель пожаловался на коррупцию в правоохранительном органе.

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В распоряжение нашего издания попало постановление суда об обыске в квартире Щербины. Как оказалось, взятку в $150 тысяч он требовал у гендиректора Edelburg Development Сергея Кучера. Бизнесмен известен своими тесными контактами с Сергеем Трофимовым, а теперь и честной гражданской позицией. Он не стал принимать участие в коррупции, а пошел в НАБУ.

Спецоперация команды Зе? Как ушел скандальный Труба и поможет ли это Украине

Важно отметить, что еще несколько дней назад вкладчики корпорации "Укрбуд" выходили на пикеты после новости о том, что Кучер по рекомендации из Офиса президента возглавит предприятие. Тогда митингующие возмутились работой Кучера в качестве главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и его контактами с Максимом Микитасем.

Однако теперь понятно, что Сергей Кучер – честный предприниматель, который не готов давать взятки и, как советовал Зеленский, всегда держит рядом "горячий номер" НАБУ.

"Во время встречи Щербины И.В и представителя девелоперской компании Edelburg Development Кучера С. обсуждался вопрос относительно действий следователей Государственного бюро расследований и прокурора ГПУ в уголовном деле", – говорится в постановлении суда.

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В среду, 4 декабря, НАБУ вручило Щербине подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины. Таким образом, экс-чиновник подозревается в мошенничестве, покушении на преступление и в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Что известно о Щербине и его связи с Трубой

На скандальное дело экс-чиновника ГПУ отреагировал президент Владимир Зеленский, именно он в своем посте в Facebook написал, что Щербина является "правой рукой" директора ГБР.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 тыс.", – написал глава Украины.

Одним из главных фактов из биографии Щербины стало то, что будучи следователем ГПУ под управлением скандального генпрокурора и соратника Виктора Януковича – Виктора Пшонки, он в 2010 году нарушил и расследовал "газовое дело" против Юлии Тимошенко, а также "выбивал" с нее подписку о невыезде.

Как пишут СМИ, до Революции Достоинства Щербина несколько лет занимал высокие должности в ГПУ и был доверенным лицом скандально известного Рината Кузьмина – экс-первого заместителя главы Генпрокуратуры Пшонки, а ныне народного депутата от партии "ОПЗЖ". Говорят, что именно он был организатором "посадки" Тимошенко.

Что интересно, после Революции Достоинства действующий сотрудник ГПУ не попал под люстрацию, как того требовал закон, а был назначен на то время и.о. главы Генпрокуратуры Олегом Махницким начальником Главного следственного управления в 2014 году.

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На своей должности Щербина проработал всего год, пока в 2015 году не был уволен Виктором Шокиным после того, как стало известно, что он фигурирует в отчете Международной консультативной группы при Совете Европы относительно событий на Майдане в феврале 2014 года.

И именно в период нахождения на своей должности Щербина знакомится с Трубой. В то время будущий глава ГБР был его заместителем, и ушел из ГПУ в том же 2015 году вслед за начальником.

Роман Труба

Роман Труба

"УП"

Чем занимался Щербина после увольнения неизвестно, но явно не терял связей с действующей властью. В 2016 году его даже пророчили в замы новоизбранного Генпрокурора Юрия Луценко. Хотя сам глава ГПУ позже опроверг данную информацию. Впрочем, этот факт не помешал Щербине протолкнуть Трубу на конкурс по отбору главы ГБР, и повлиять на его дальнейшую победу в отборе.

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Такую информацию сообщил один из участников конкурсной комиссии, эксперт Реанимационного пакета реформ Александр Леменов. По его словам, все получилось благодаря бывшему народному депутату от "Народного фронта", а ныне арестованному по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений Сергею Пашинскому. Как оказалось, Труба и Пашинский являются кумовьями Щербины.

Сергей Пашинский

Сергей Пашинский

delo.ua

После проведения масштабных политических торгов, Труба все же побеждает в конкурсе на должность главы ГБР, а Щербина становится негласным куратором Бюро. Это подтверждает и найденная при обысках в его квартире визитка. Оказывается, бывший чиновник ГПУ представлялся руководителем патронажной службы директора ГБР, хотя это не соответствует действительности.

Визитка Щербины, найденная при обыске

Визитка Щербины, найденная при обыске

"НВ"

Обыск у Щербины

Обыск у Щербины

"НВ"

Увольнение Трубы

Как упоминалось выше, на скандал с Щербиной и его связи с Трубой отреагировал Зеленский, в своем посте в Facebook президент Украины отметил, что это еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Администрация президента

Зеленский призывал народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект №2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований.

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Сам глава ГБР также отреагировал на заявления о его причастности к делу Щербины и связях с ним самим.

По его словам, информация имеет определенные неточности и одновременно дискредитирует репутацию возглавляемого им ведомства: "Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении".

В то же время он признался, что не знает, действительно ли существует уголовное производство и пытался ли кто-то заработать на ГБР, подчеркнув, что это должны выяснять его коллеги.

Труба уверен, что подобная информация появляется в связи с тем, что его слишком активно "пытаются снять с должности". И слитые записи, и связь со Щербиной – это фейки.

Telegram Трубы

Telegram Трубы

Скрин

В последнее время против Трубы действительно было несколько сливов скандальных записей. Опубликованы они были на анонимном Telegram-канале под названием "Трубу прорвало". Отметим, что сам канал был создан только 19 ноября, а первая запись появилась на следующий же день.

Аудиозаписи затрагивают сразу несколько важных эпизодов:

  • Роман Труба по звонку и по смскам от генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана дает команды и приостанавливает на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.

  • Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, управляются ОП и контролируются лично Богданом.

  • 19 сентября, по словам Трубы, президент поставил ему задачи по открытию дел по конкретным государственным структурам и отраслям, тогда он будет работать после 31 декабря.

  • Директор НАБУ Артем Сытник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.

  • Проект подозрения экс-и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.

  • Глава компании- производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал.

Во вторник, 3 декабря, в сети появилась новая запись разговоров, вероятно, с Трубой – с требованием прекратить обыски, направленные против олигарха Игоря Коломойского и его нефтяного бизнеса.

Собеседником Трубы мог быть руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко. Сообщается, что разговор якобы состоялся 1 июля 2019.

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В начале 18-минутной записи якобы Удовиченко показал Трубе трехминутный фрагмент сюжета ТСН, который ему прислал кто-то по имени "Андрей Ближайший". Из контекста разговора можно предположить, что за этим именем скрывается Богдан. Вероятно, в этом сюжете речь шла о поставках для Минобороны и "Укрзалізниці" некачественного топлива компаниями, связанными с Коломойским.

Более подробно о записях можно узнать тут.

Все эти скандалы привели к тому, что в тот же день, 3 декабря, Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект №2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований". Его целью является усовершенствование деятельности органа.

Смотрите видео по теме:

Он предусматривает разрешение переходить без конкурса в ГБР тем следователям и прокурорам, которые занимались расследованием дел Майдана в ГПУ.

Также проголосованный законопроект дал старт перезапуску ГБР. Согласно ему, директор ведомства Роман Труба и его заместители уйдут в отставку.

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Кроме того, в документе прописаны следующие изменения, касающиеся работы ГБР:

  • меняется правовой статус органа – ГБР становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции;

  • уточняются система ГБР, порядок утверждения организационной структуры ведомства, порядок образования его территориальных управлений;

  • меняется подход к определению предельной численности центрального аппарата и территориальных управлений ГБР (теперь этим будет заниматься Кабмин по представлению директора ГБР);

  • уточняются порядок назначения директора ГБР и его полномочия;

  • нормируются основания привлечения работников ГБР к дисциплинарной ответственности.

В то же время в "Слуге народа" сообщили, что уход с должности главы ГБР не станет для Трубы гарантией освобождения от ответственности, если правоохранители обнаружат в скандальных записях его разговоров состав преступления.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Эксклюзив
Персона
Роман Труба
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Верховная Рада Украины взятка
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