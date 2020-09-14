Сфера культури в Україні постраждала чи не найбільше з моменту запровадження жорсткого карантину в березні цього року та продовжує нести збитки та животіти під час адаптивного карантину.

Заклади культури театри, кінотеатри навіть за умов адаптивного карантину втратили більшу частину "місць" через необхідність суворо дотримуватися карантинних обмежень під час вистав, кіносеансів. Концертна діяльність практично зупинилася, а ті невеличкі камерні концерти, які все ж відбуваються, намагаються проводити на відкритому повітрі для уникнення проблем.

Так, нещодавно Держкомстат оприлюднив дані про падіння капітальних інвестицій. Найбільше інвестиції впали на 74,4% в сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Так, керівник Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської, нещодавно заявив, що театр зазнав значних збитків не відбулося багато оренд, концертів, приїзду багатьох колективів, а тепер театр може претендувати максимум на 50% доходів від продажу квитків через обмеження. Тільки завдяки підтримці місцевої влади вдалося зберегти колектив, якому виплачували середньомісячну зарплату.

Проте є багато творчих колективів, самодіяльних, які не мають фінансування ні з державного, ані з місцевого бюджетів і жили вони виключно за рахунок гастролей, концертів, і вже півроку не можуть цього робити. Втратили будь-які доходи. Зазнали збитків і втрати доходів і відомі гурти та виконавців, оскільки теж не проводять жодних концертів. І навіть ті, які планувалися проводити на відкритому повітрі не відбулися. Так, у Вінниці традиційне відкриття фонтану цьогоріч відбулося без традиційного концерту вітчизняних виконавців. У Лохвиці відмінили святковий концерт до Дня міста. І це тільки два наочні приклади, а скільки загалом їх по всій Україні.

В усій цій складній ситуації, звичайно є колективи та виконавці, які попри все намагаються відновити хоч якусь діяльність. Зокрема, намагаються тримати увагу та зв’язок зі своїми прихильниками через онлайн формати – записують відеовиступи, виконання творів тощо. Але доходів це їм точно не приносить.

Винахідливі керівники закладів, як от в київського Театру на подолі, вирішили змінити місце проведення вистави "1984" і перенесли її на відкрите повітря. Івано-Франківський театр змушений перевести свої вистави до міст області, які не були внесені до червоної зони і проводити їх там теж під відкритим небом.

Звичайно, як ковток свіжого повітря для сфери культури стала грантова програма Українського культурного фонду "Культура в часи кризи: інституційна підтримка". Загалом бюджет програми склав понад 500 млн. грн. На участь у програмі до кінця серпня подали більше 400 заявок на загальну суму фінансування понад 300 млн. грн. При цьому, міністерство та УКФ планують розпочати новий етап збору аплікацій на фінансування культурних та креативних колективів, оскільки кошти в програми ще залишаються.

Втім, не всі заклади культури чи розваг можуть податися на фінансування до УКФ. Багато з них не має такої спроможності або ж є невеликими самодіяльними творчими гуртами. Вкрай важко спостерігати, як сфера культури, яка тільки-но розпочала трішки піднімати голову в останні роки зазнала катастрофічного удару через пандемію та карантинні обмеження.

На мій погляд, окрім державної підтримки, місцеві влада та громади, , поєднавши зусилля з бізнесом та меценатами, повинні розробити власні програми підтримки своїх місцевих творчих колективів та закладів культури Це дасть змогу навіть в складні часи підтримати їх. Адже без культури і мови – нема народу, немає розвитку та прогресу.

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