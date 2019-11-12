В 1945 году была отлита медаль с изображением Сталина. Российские правозащитники, справедливости ради, трактуют это так, что погибали люди, оставались калеками, дети - сиротами, в мясорубке войны пролили кровь миллионы - а "победил" Сталин. Ну, так получалось, ввиду обозначенного культа личности.

Этот же культ личности Сталина, начавшего ту войну вместе с Гитлером, преследовал нас долгие годы. На наших дедов и родителей Сталин смотрел с портретов в ореоле мнимой доброты и мудрости, внушая нашему поколению мифы. А на самом деле этот палач уничтожал людей не глядя, не считая жизней. Разрушая судьбы.

Навела на мысль саркастическая картинка про Порошенко в Луганской области, куда он ездил недавно со своей командой. Некто из электората Зе высмеял фото людей, которые с рукой на сердце пели гимн Украины. Я смотрела это видео. Там не только Порошенко - там Ирина Геращенко, там Михаил Забродский, там Яна Зинкевич, там местные проукраинские жители и волонтеры.

У нас ведь не было и нет культа личности Порошенко, не так ли? Покажите мне бюсты, вылепленные по его образу и подобию - а мы такие видели уже с лицом Зеленского. Покажите мне футболки с лицом Порошенко. Покажите любую рекламу с его лицом - все это говорило бы именно о культе личности ПАП. Но его нет! И не было. Никто не заставлял его уважать, никто не ждал от него видео из спортзала или из Теслы.

Те самые люди, которые ездят (ездили) с наклейками Зе, поддающиеся воздействию рекламы и поддерживающие тот самый культ личности - сегодня несуществующий культ Порошенко переносят на армию. И смешивают ее с грязью. Есть на фото Забродский - ату его, потому что рядом стоит Порошенко. Есть на фото Яна Зинкевич - унизим ее, потому что на фото рядом Порошенко. Растопчем героев, забудем подвиги, перечеркнем победы - в погоне за оправданием своего нелепого выбора. Да, с моей точки зрения он нелепый. То, что делают сторонники Зеленского - нередко унизительно.

Ведь никто из нас, его противников, не унижался настолько, чтобы делать татуировки с лицом президента. И никто из нас не опускался так низко, чтобы на трупах этой войны идти и подавать руку агрессору. Не было у нас никакого другого культа, кроме как культа Украины.

А вы, в порыве своей ненависти и попытках успокоить совесть, готовы унизить наших героев. Они - наши, украинские, а вот нужны ли они вам - ответьте на этот вопрос сами.

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