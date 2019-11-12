Главная Новости
12 ноября • обновлено в 06:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Елена Кудренко
Елена Кудренко
Блогер Все статьи автора

Культ Зеленского в Украине: при Порошенко такого не было

939

В 1945 году была отлита медаль с изображением Сталина. Российские правозащитники, справедливости ради, трактуют это так, что погибали люди, оставались калеками, дети - сиротами, в мясорубке войны пролили кровь миллионы - а "победил" Сталин. Ну, так получалось, ввиду обозначенного культа личности.

Этот же культ личности Сталина, начавшего ту войну вместе с Гитлером, преследовал нас долгие годы. На наших дедов и родителей Сталин смотрел с портретов в ореоле мнимой доброты и мудрости, внушая нашему поколению мифы. А на самом деле этот палач уничтожал людей не глядя, не считая жизней. Разрушая судьбы.

Навела на мысль саркастическая картинка про Порошенко в Луганской области, куда он ездил недавно со своей командой. Некто из электората Зе высмеял фото людей, которые с рукой на сердце пели гимн Украины. Я смотрела это видео. Там не только Порошенко - там Ирина Геращенко, там Михаил Забродский, там Яна Зинкевич, там местные проукраинские жители и волонтеры.

У нас ведь не было и нет культа личности Порошенко, не так ли? Покажите мне бюсты, вылепленные по его образу и подобию - а мы такие видели уже с лицом Зеленского. Покажите мне футболки с лицом Порошенко. Покажите любую рекламу с его лицом - все это говорило бы именно о культе личности ПАП. Но его нет! И не было. Никто не заставлял его уважать, никто не ждал от него видео из спортзала или из Теслы.

Новости
Дайте Зеленскому немного времени: Джек Ма про Украину, успех и угрозу искусственного интеллекта

Те самые люди, которые ездят (ездили) с наклейками Зе, поддающиеся воздействию рекламы и поддерживающие тот самый культ личности - сегодня несуществующий культ Порошенко переносят на армию. И смешивают ее с грязью. Есть на фото Забродский - ату его, потому что рядом стоит Порошенко. Есть на фото Яна Зинкевич - унизим ее, потому что на фото рядом Порошенко. Растопчем героев, забудем подвиги, перечеркнем победы - в погоне за оправданием своего нелепого выбора. Да, с моей точки зрения он нелепый. То, что делают сторонники Зеленского - нередко унизительно.

Ведь никто из нас, его противников, не унижался настолько, чтобы делать татуировки с лицом президента. И никто из нас не опускался так низко, чтобы на трупах этой войны идти и подавать руку агрессору. Не было у нас никакого другого культа, кроме как культа Украины.

А вы, в порыве своей ненависти и попытках успокоить совесть, готовы унизить наших героев. Они - наши, украинские, а вот нужны ли они вам - ответьте на этот вопрос сами.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликт Война Война на Донбассе
Персоны
Петр Порошенко Яна Зинкевич Ирина Геращенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
СССР не участвовал в процессе начала ВМВ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel