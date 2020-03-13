Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что туристические компании не должны наживаться на украинцах на фоне эпидемии коронавируса.

В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" он призвал украинцев не вестись на горячие туры, которые сейчас начали предлагать турфирмы.

"Какие турпоездки? Тут мор по миру прошел. Не покупайтесь на дешевые горячие туры. Правительство будет работать с туристическими компаниями, чтобы они себя цивилизованно вели в этой ситуации. Как сказал президент в своем обращении, сейчас не время наживаться на согражданах. Это нужно понимать и турфирмам, и авиакомпаниям и медицинским компаниям.

Дмитрий Кулеба Скриншот из видео

А тем, кто уже купил билеты, но вынужден будет отказаться от них из-за закрытых границ, Кулеба посоветовал бороться за возврат средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавируса.

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