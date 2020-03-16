Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев отказаться от туристических поездок за границу во время пандемии коронавируса, а особенно в Египет.

Также в ходе брифинга 16 марта он посоветовал людям не верить в ложь туроператоров, которые просто хотят на них заработать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пожалуйста, воздержитесь от шагов, которые создают вам проблемы, а мы потом их решаем. Не едьте за границу, особенно в Египет, где ситуация очень сложная. Люди, вам брутально лгут, чтобы загубить ваше здоровье. На вас банально зарабатывают! Их (туроператоров. – Ред.) интересует только заработок", – сказал министр, опровергая фейки турагентов о том, что коронавирус не размножается в теплом климате.

Кулеба добавил, что в курортный Шарм-эль-Шейх прибыл украинский консул, чтобы помогать гражданам и сформировать картинку, где кто из них находится.

"Туроператоры, которые так "героически" доставил туда туристов, должны выполнить обязательства и вернуть людей назад. Мининфраструктуры будет с ними работать, искать специальные слоты. Туроператоры не переведут полностью весь этот груз на государство. Но мы не бросим людей на произвол судьбы. Проблему будем решать с теми, кто ее создал", – заверил глава МИД и призвал украинцев также быть ответственными в своих решениях.

"Весь мир погружается в очень серьезный кризис. Мы привыкли к свободным путешествиям, теперь это перестает быть реальностью", – напомнил Кулеба.

Он также добавил, что украинцы в дальних странах должны сохранять спокойствие и контактировать с украинскими посольствами. Также он призвал их не спешить покупать новые авиабилеты, поскольку их в любом случае вернут на родину.

Новость обновляется.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!