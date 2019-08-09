"Пусть подожжет ФСБ": дипломат затроллил Венедиктова за визит в Киев

Дипломат, представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба остро отреагировал на скандал с приездом в Киев главного редактора радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

На своей странице в Facebook он посоветовал россиянину демонстрировать свою псевдолиберальность не на улицах столицы Украины, а под стенами ФСБ.

Кроме того, Кулебу крайне возмутили планы Венедиктова открыть в Украине корпункт пропагандистского СМИ страны-агрессора.

Кулеба и Венедиктов

"Я против полумер. Не надо нам бюро "Эха Москвы" в Украине. Надо сразу пригласить Киселева и Соловьева вести аналитические программы на украинских телеканалах. Что касается фото господина Венедиктова на фоне СБУ, то настоящий русский либерал и патриот должен делать такие фотки на фоне здания ФСБ на Лубянке. И чтобы сзади горела только что подожженная им входная дверь ФСБ. Тогда это акт воли, истомленной духом свободы", – с сарказмом отметил он.

"А перед СБУ – это не либерал, а профессиональный тролль, который издевается над либеральностью страны пребывания. Приехал, создал медиаповод, всех разбудил, улыбнулся и уехал", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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