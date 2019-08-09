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"Пусть подожжет ФСБ": дипломат затроллил Венедиктова за визит в Киев

2.4т Читать материал на украинском

Дипломат, представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба остро отреагировал на скандал с приездом в Киев главного редактора радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

На своей странице в Facebook он посоветовал россиянину демонстрировать свою псевдолиберальность не на улицах столицы Украины, а под стенами ФСБ.

Кроме того, Кулебу крайне возмутили планы Венедиктова открыть в Украине корпункт пропагандистского СМИ страны-агрессора.

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Кулеба и Венедиктов

Кулеба и Венедиктов

"Я против полумер. Не надо нам бюро "Эха Москвы" в Украине. Надо сразу пригласить Киселева и Соловьева вести аналитические программы на украинских телеканалах. Что касается фото господина Венедиктова на фоне СБУ, то настоящий русский либерал и патриот должен делать такие фотки на фоне здания ФСБ на Лубянке. И чтобы сзади горела только что подожженная им входная дверь ФСБ. Тогда это акт воли, истомленной духом свободы", – с сарказмом отметил он.

"А перед СБУ – это не либерал, а профессиональный тролль, который издевается над либеральностью страны пребывания. Приехал, создал медиаповод, всех разбудил, улыбнулся и уехал", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дмитрий Кулеба Алексей Венедиктов
Место
Украина Киев
Теги
ФСБ Служба безопасности Украины
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филипп филипыч
филипп филипыч
какой крутой дипломат! почему не в окопе?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Скакать будешь нацист под чужую дудку, нищий и голый)))
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
А тебя шакала хозяева спрашивали?))) Вот же тупорылые нацисты после гитлера спустились)))
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