Ситуация с младенцами в отеле продемонстрировала, что у детей, рожденных суррогатными матерями, нет прав.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Он выступил против суррогатного материнства на коммерческой основе.

"Ситуация с младенцами в гостинице, которая получила огласку – еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями. Рождение ребенка далеко от матери является неестественным. Таким образом Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. И реальное количество таких детей, которых "поставляет" Украина таким образом, мы не знаем", – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что при условии процесса суррогатного материнства дети в отеле остались без родителей, хотя в стране находятся их биологические матери.

"Я категорически против коммерческого суррогатного материнства, это объективизация ребенка и позиционирование его как товара", – подчеркнул детский омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из суррогатных матерей заявила, что она не обязана забирать ребенка в случае отказа, ведь вся юридическая ответственность после рождения ложиться на биологических родителей.

Напомним, что в Украине произошел скандал с детьми, рожденными от суррогатных матерей. Более 50 младенцев поместили в отель одной из киевских клиник, потому что биологические родители из-за границы не могут их забрать.