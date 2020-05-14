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15 мая • обновлено в 12:05
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Кулеба выступил против коммерческого суррогатного материнства

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Ситуация с младенцами в отеле продемонстрировала, что у детей, рожденных суррогатными матерями, нет прав.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Он выступил против суррогатного материнства на коммерческой основе.

"Украина превращается в онлайн-магазин с младенцами": Кулеба выступил против суррогатного материнства за деньги

"Ситуация с младенцами в гостинице, которая получила огласку – еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями. Рождение ребенка далеко от матери является неестественным. Таким образом Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. И реальное количество таких детей, которых "поставляет" Украина таким образом, мы не знаем", – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что при условии процесса суррогатного материнства дети в отеле остались без родителей, хотя в стране находятся их биологические матери.

"Я категорически против коммерческого суррогатного материнства, это объективизация ребенка и позиционирование его как товара", – подчеркнул детский омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из суррогатных матерей заявила, что она не обязана забирать ребенка в случае отказа, ведь вся юридическая ответственность после рождения ложиться на биологических родителей.

Напомним, что в Украине произошел скандал с детьми, рожденными от суррогатных матерей. Более 50 младенцев поместили в отель одной из киевских клиник, потому что биологические родители из-за границы не могут их забрать.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Родители и дети
Персона
Николай Кулеба
Место
Украина
Тег
суррогатное материнство
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