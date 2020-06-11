Украина не собирается сдавать территорию Береговского района на Закарпатье Венгрии, как и менять языковое законодательство по требованию соседней страны.

Об этом в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" 11 июня заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Трансляция программы велась на YouTube-канале ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Дмитрий Кулеба Скрин видео

Глава МИД подчеркнул, что в Будапеште, где он был с дипломатическим визитом 29 мая, ни о какой сдаче территорий речи не было.

"Чего бы еще мог ездить министр иностранных дел за границу? Исключительно, чтобы сдать национальные интересы", – пошутил он, подчеркнув, что давно занимается венгерским вопросом.

Министр признал, что Венгрия является очень сложным переговорщиком, но договориться с ней нужно.

"Никаких тайных задач передо мной не ставили. Никаких тайных договоренностей мы не достигли. Мы подписали соглашение о кредите на ремонт дороги на Закарпатье. Также я передал проект меморандума, который мы планируем подписать между Зеленским и Орбаном", – описал Кулеба свой визит.

Что касается Береговского района, то он, как сказал глава МИД, "давно и счастливо существует в составе Украины".

"И будет существовать исключительно в составе Украины. Вопросы об автономии пока не пявляются на повестке дня. И я не вижу, как они смогут на этой повестке появиться", – сказал Кулеба.

Он добавил, что украинское правительство не собирается инициировать какие-либо дополнительные изменения в закон об образовании в части языка, кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии.

На вопрос ведущей о каких именно рекомендациях идет речь, Кулеба навел в пример возможность продления переходного периода для перехода на новую систему обучения.

Кроме того, Венгрия, как отметил министр, никогда ни на официальных, ни на неофициальных переговорах не отрицала, что украинцы венгерского происхождения должны владеть государственным украинским языком.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Кулеба заявил, что сепаратизма на Донбассе и в Крыму до оккупации не было, а на ситуацию повлияло вмешательство России.