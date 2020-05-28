"Инкубатор без права на собственное тело!" Кулеба разгромил систему суррогатного материнства

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба выступил против суррогатного материнствв, отметив, что это "эксплуатация женщины, рабство, на которое она соглашается из-за бедности".

По его мнению, такое рабство направлено удовлетворить интересы клиентов, которые могут оказаться, кем угодно, написал он на своей странице в Facebok. Кулеба напомнил историю с "массовым скоплением" младенцев в гостинице Киева во время карантина, отказ от детей с инвалидностью или их обмен на "качественную ребенка", продажа детей иностранцам. По его словам, это результат неконтролируемого бизнеса, из-за которого страдают дети.

По мнению Кулебы, коммерческое суррогатное материнство направлено на удовлетворение интересов клиента. Омбудсмен не разделяет мнения, что суррогатное материнство спасает тысячи пар, которые не могут при определенных обстоятельствах иметь детей. Одной из причин, по которой он предлагает запретить суррогатное материнство, является то, что родители могут оказаться не теми, за кого себя выдают.

"Реклама суррогатного материнства не говорит нам о том, кто на самом деле скрывается за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи – фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники. Она не говорит о том, что Украина вообще не может контролировать, что происходит с детьми, которых вывозят за границу", – написал уполномоченный .

Так, он привел в пример один из договоров, который подписывает суррогатная мать перед предоставлением "услуги": "Пунктом 2.4 Обязанности суррогатной матери, женщина, подписывает соглашение, фактически попадает в рабство. Она должна отчитываться за каждый свой шаг, быть готовой встретиться с генетическими родителями, когда они этого захотят, не имеет права плавать, пользоваться транспортом, обязана согласовывать все свои действия".

Кулебу возмущает тот факт, что если ребенок имеет какие-то отклонения, от него могут отказаться согласно пункту договора, а к "отклонениям" относят и недостатки веса, роста, патологии, наследственные заболевания.

!Кто-то интересовался, как чувствуют себя дети суррогатной матери? Как мамина беременность, которая затем исчезает, влияет на них? Женщина – это по сути инкубатор, который не имеет права на собственное тело", – резюмировал омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за карантина застряли десятки детей, рожденных от суррогатных матерей для иностранцев. Их поместили в гостиницу одной из киевских клиник.

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