Кулеба: Украина не будет прекращать авиасообщение на праздники

Украина не будет прекращать авиасообщение либо ограничивать путешествия на время зимних праздников, это касается в том числе и сообщения с Великобританией.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина". Правительство понимает, что "люди настроились на праздники", уточнил он.

В то же время глава МИД призвал украинцев, которые решились на путешествие, соблюдать все меры безопасности, чтобы не подвергнуться заражению коронавирусом.

"Будем надеяться, что ничего форс-мажорного не произойдет в ближайшие недели в мире (я имею ввиду форс-мажоров, связанных с пандемией), нам не придется пересматривать это решение. На сейчас позиция правительства такая", – уточнил Кулеба.

Напомним, что страны Европы начали массово вводить локдаун еще накануне новогодних и рождественских праздников, понимая, что это необходимые меры по сдерживанию пандемии COVID-19.

В Украине власть не спешит с введением жесткого карантина:

действие "оранжевой" зоны разделено на два этапа – с 19 декабря 2020 года по 7 января 2021 года, а также с 25 января по 28 февраля 2021-го.

Правила "красной" зона будут установлены с 8-го до 24 января 2021 года.

Ситуация с распространением COVID-19 в мире осложняется еще и тем, что в Британии выявили новую мутацию вируса, которая намного заразнее ранее известного штамма. Из-за этого более 50 стран прекратили сообщение с ней.

При этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина пока не будет вводить подобные ограничения. Он объяснил это тем, что между нашими странами действует визовый режим, поэтому пассажиров и так немного.

Как сообщил OBOZREVATEL, общественный транспорт в Украине не будут останавливать даже в случае введения жесткого карантина. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, будут работать и железная дорога, и авиакомпании, и городской транспорт.

При этом ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что Украина в случае ухудшения ситуации с коронавирусом может запретить междугороднее сообщение, в том числе железнодорожное.