Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос об обмене пленными с Россией и освобождении крымчан из российских тюрем активно обсуждается, несмотря на ограничения в связи со вспышкой коронавируса.

Актуальными данными он поделился в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это вопрос не поставлен на паузу. Мы работаем над обменом. Офис президента работает и Министерство реинтеграции работает для того, чтобы обмен все-таки происходил. Безусловно, там должны быть приняты дополнительные эпидемиологические, карантинные меры для этого", – пояснил он.

Кулеба сказал, что будет с обменом пленными в условиях коронавируса Скриншот из видео

"Но судьба людей, судьба наших узников всегда была приоритетом №1 для президента и остается таким же. Поэтому ни один коронавирус не способен погасить или затормозить наши усилия по возвращению наших граждан из плена и незаконного содержания", – подчеркнул министр.

Ранее в интервью OBOZREVATEL Кулеба заявил, что из-за карантина в связи с коронавирусом за рубежом "застряли" почти 30 тысяч граждан Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!